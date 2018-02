HJEM FOR Å DØY: Rifka Lodeizen i «Forsvunnet». Foto: Storytelling Media

Filmanmeldelse «Forsvunnet»: Finstemt og følelsesladd

Publisert: 09.02.18 08:59

FILM 2018-02-09T07:59:54Z

Følelsesmessig tøvær i det norske vinterødet.

«Forsvunnet» («Verdwinjen»)

Nederland/Norge. Tillatt for alle. Regi: Boudewijn Koole.

Med: Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Jakob Oftebro, Marcus Hanssen.

4

Den nederlandske regissøren Boudewijn Koole begynner å få en vakker liten filmografi på samvittigheten. Han er en stillferdig humanist, med en øm, poetisk stil som kan nærme seg det melodramatiske, men som ikke tipper over.

Han har sågar vært i Norge før «Forsvunnet». Nærmere bestemt i «Beyond Sleep » (2016), som utspilte seg her, og som hadde flere norske skuespillere, deriblant Anders Baasmo Christiansen og Thorbjørn Harr, på rollelisten.

Denne gangen er det unge Marcus Hanssen og Jakob Oftebro som er med i den norsk-nederlandske miksen, sistnevnte i en liten, men sentral rolle. Begge gjør gode innsatser i det som er en typisk «skuespillerfilm». «Forsvunnet» eies dog av de to kvinnene, som begge lader enhver gest, ethvert ord og enhver pause med mening.

Fotojournalisten Roos (Lodeizen) er på sitt årlige besøk hos moren Louise (de Brauw) og stebroren Bengt (Hanssen) i Norge. Vi er i en bygd i vinterland, der Louise, en tidligere konsertpianist, jobber som pianolærerinne, og Bengt, en sjelfull elleveåring, leker med lydopptaksutstyr og datamaskiner, og har begynt å interessere seg for jenter.

Forholdet mellom mor og datter er ikke godt. Roos valgte i sin tid å bo hos faren, noe Louise tilsynelatende ikke har tilgitt henne for. Nå har Roos dårlige nyheter. Hun er syk, alvorlig syk. Men hun får seg ikke til å fortelle det, annet enn til Johnny (Oftebro), som hun gjenoppliver et romantisk forhold til (selv om Johnny nå skal bli far sammen med en annen kvinne).

«Forsvunnet» åpner med en scene med den unge Louise, i ferd med å gi en konsert. Den avsluttes med at hun bukker og takker etter endt fremføring. Mellom disse to sekvensene tar vi del i en historie om en mor og en datter som tar tak i og reparerer forholdet seg imellom, fordi det er siste forestilling.

Menneskene er små, den norske naturen er overveldende. Når tøværet kommer, blir «Forsvunnet» en film om den ustø, men tette dansen som oppstår mellom mennesker når den helt store sorgen banker på døren.