I HARDT VÆR: Amber Heard, her i retten i Virginia 1. juni, samme dag som dommen falt.

Amber Heard saksøker forsikringsselskap: Krever at de betaler millioner til Johnny Depp

Amber Heard (36) står fast på at avtalen med forsikringsselskapet innebærer at de må bla opp ti av de over 80 millioner kronene hun skylder Johnny Depp (59).

Filmstjernen har gått til motsøksmål mot New York Marine & General Insurance Co, som mener at de slett ikke er forpliktet til å betale noe av erstatningssummen til Heards eksmann, Hollywood-stjernen Johnny Depp.

Fraskriver seg ansvar

Forsikringsselskapet har bedt om grønt lys fra retten til å fraskrive seg ethvert ansvar. Siden Heard ble funnet skyldig i å bevisst ha løyet for å krenke Depp, mener selskapet at hun ikke oppfyller kriteriene for den inngåtte avtalen.

Heard på sin side mener at forsikringsavtalen hun inngikk før rettssaken, gikk ut på at selskapet skulle dekke inntil én million dollar, altså 10 millioner kroner, av en eventuell erstatningsdom – inkludert saksomkostninger.

TMZ refererer til rettsdokumenter, der Heard argumenterer med at avtalen var «uten betingelser», og at forsikringsselskapet ikke har levd opp til sine forpliktelser.

Hun saksøker nå selskapet for kontraktsbrudd.

Sviende nederlag

Juryen landet 1. juni på at Amber Heard har gjort seg skyldig i å ærekrenke sin eksmann, og Depp vant dermed frem med sitt søksmål. Heard ble pålagt å betale Depp over 82 millioner kroner.

Denne har hun sagt at hun skal anke. Hun har forgjeves forsøkt å få hele dommen forkastet.

Samtidig som Heard ble dømt til å betale gigantsummen, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat Adam Waldman. Dermed ble Depp på sin side ble dømt til å betale henne om lag 20 millioner kroner.

Depp har søkt om å få dommen mot seg omgjort.