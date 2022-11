PRESIDENTMØTE: Sean Penn og Volodymyr Zelenskyj i Kyiv tirsdag, dere de «byttet» Oscar-statuett og medaljeheder.

Her gir Sean Penn Oscar-statuetten sin til Volodymyr Zelenskyj

Filmstjernen Sean Penn (62) overrakte tirsdag én av sine Oscar-statuetter til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (44) som et «symbol på håp».

– Det er bare en liten symbolsk, tullete ting, men hvis jeg vet at denne er her hos deg, føler jeg meg bedre og sterkere med tanke på kampene, uttalte Penn da han ga presidenten klenodiet.

– Når du vinner, kan du ta den med tilbake til Malibu. Frem til da er det bedre for meg å vite at en del av meg er her, la Penn til.

The Independent og Entertainment Tonight er blant mediene som omtaler møtet.

Hvilken av sine to Oscar-statuetter Penn ga til Zelensky, er ikke kjent. Skuespilleren vant den gjeve gullmannen både i 2004 og 2009, for henholdsvis «Mystic River» og «Milk».

Presidenten deler selv bilder fra møtet, som fant sted i Kyiv.

GOD KONTAKT: Sean Penn og Volodymyr Zelenskyj i Kyiv tirsdag.

Det er tredje gang Penn besøker Ukraina etter Russlands invasjon av Ukraina. Allerede før krigens utbrudd var Penn involvert i en dokumentar om situasjonen i landet.

– Denne gangen hadde vi et helt spesielt møte, sier Zelensky i en uttalelse etter tirsdagens seanse.

– Sean tok med Oscar-statuette sin som et symbol på håp om seier for landet vårt. Statuetten skal stå her til krigen er over, opplyser presidenten.

Svært engasjert

Penn har tidligere dokumentert hvordan det var å forlate Ukraina til fots sammen med flyktninger.

Den ukrainske presidenten uttalte i mars takknemlighet for at Penn «forteller verden sannheten om Russlands invasjon».

HEDRET: Volodymyr Zelenskyj og Sean Penn på Walk of the Brave i Kyiv.

Tirsdag ble Penn utdelt utmerkelsen Order of Merit for sitt engasjement for Ukraina og samarbeid på tvers av landegrenser.

Hollywood-stjernen ble i tillegg hedret med navnet sitt i stein på Walk of the Brave, en anerkjennelse av «modige mennesker som har stått sammen med Ukraina fra start».

Penn uttale for øvrig at det er tre steder i verden der all hans stolthet ligger:

– Stedet der datteren min ble født, stedet der sønnen min ble født – og her.

«Denne støtten for Ukraina og dets innbyggere er ekstremt verdifull», skriver Zelensky på Instagram under flere bilder av seg og den amerikanske skuespilleren.

Penn anmodet Oscar-akademiet om å gi den ukrainske presidenten taletid under prisutdelingen i vår.

Filmstjernen gikk så langt som å uttale til CNN at han «ville smelte Oscar-statuettene sine i offentligheten» dersom ikke Zelensky fikk delta i seremonien.

Penn fikk imidlertid ikke gehør.

Det er for øvrig en regel fra Akademiet at de høyhengende statuettene ikke kan selges eller kastes.

