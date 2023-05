STALKING LØNNER SEG: Sam Heughan og Priyanka Chopra Jonas i «Love Again».

Filmanmeldelse «Love Again»: Vrøvl

Romantisk komedie med personforfølgelse – og Céline Dion.

ROMANTISK KOMEDIE

«Love Again»

USA / Storbritannia. Tillatt for alle. Regi: Jim Strouse

Med: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Céline Dion, Nick Jonas, Sofia Barclay

Mira (Priyanka Chopra Jonas) er kjæreste med John (Arinzé Kene). Hun er vakker, han ser ut som mannen man ville sett ut som dersom man hadde kunnet velge. Altså Marvin Gaye i 1973.

De har et formiddagsmøte på en kafé, nusser masse og gleder seg til å møtes igjen utpå ettermiddagen. John vinker adjø, går ut av kafeen og mister umiddelbart livet i en trafikkulykke.

Tragedien kommer nådeløst brått på Mira. Jammen på oss publikummere også. I noen minutter trodde jeg at filmselskapet hadde løyet, og at «Love Again» var en kynisk, bekmørk komedie, snarere enn det vi var blitt lovet: En søt romantisk komedie. Med den kanadiske sangfuglen Céline Dion, i rollen som seg selv, som trekkplaster.

ROBOTISK SANGFUGL: Céline Dion i «Love Again».

To år senere er Mira, som er barnebokillustratør, fremdeles ikke over sjokket og sorgen. Hun vet ikke hva hun skal gjøre, og fordi hun ikke vet hva hun skal gjøre begynner hun å sende kjærlighetssyke tekstmeldinger til det som en gang var Johns telefonnummer.

Mannen som har overtatt nummeret er den på alle måter middelmådige Rob (Sam Heughan). En musikkritiker (!) som akker og oier seg over at han har fått i oppdrag å intervjue nettopp Céline Dion. (Som om ikke enhver musikkjournalist ville kastet seg begjærlig over den muligheten.) Han begynner å svare på meldingene.

Når de har holdt på en stund får Rob behov for å «feste et ansikt til SMS-ene». Han begynner å stalke Mira, og heldigvis for ham tilhører ansiktet Priyanka Chopra Jonas. Uheldigvis for oss som skal se på, blir «Love Again» nå en romantisk komedie bygget rundt noe så ekkelt og avgjort uromantisk som personforfølgelse, snoking og løgner.

DEN OBLIGATORISKE LAGE-MIDDAG-SAMMEN SCENEN: Sam Heughan og Priyanka Chopra Jonas i «Love Again».

Ååh, men de er jo så søte sammen! Tja. Ikke så veldig, faktisk. Skotten Heughan (tidligere ignorert i TV-serien «Outlander» og «The Spy Who Dumped Me») og Chopra Jonas’ («Citadel», «The Matrix Resurrections», «Baywatch») har null kjemi seg imellom, det være seg romantisk eller humoristisk.

At alle de klassiske romkom-klisjeene er med, minner oss bare om andre, bedre filmer i den samme ærverdige sjangeren. For å ha nevnt dem:

Selvmedlidende rødvins-pimping og spising av iskrem rett fra boksen? Ja. Romantiske turer i parken og sitting på benken i allslags vær? Seff. En velstelt mannlig homofil kollega? Jepp. En livat frekkas-venninne? Absolutt. (Sofia Barclay som Miras lillesøster).

KJÆRLIGHET I ALLSLAGS VÆR: Sam Heughan og Priyanka Chopra Jonas i «Love Again».

Regissør Jim Strouse evner ikke å skape noe som helst med de velbrukte ingrediensene. Selv den obligatoriske løpe-sekvensen helt til sist klarer han å kløne bort. Og den der tekstmeldinger-på-lerretet greia? Kan dere filmskapere tenke nytt rundt dette snart, please?

Om Strouse har noe å si om kjærligheten og «nye sjanser»? Særlig. Dialogen forløper som dette [fra Rob]: «Jeg føler at man kan lære mer om et menneske ved å spille basketball med dem i ti minutter, enn å snakke med dem i én time». Det er ikke bare en uelegant setning, men åpenbart det reneste vrøvl også.

«HUN VAR BEDRE FØR»: Sam Heughan leser seg opp på sitt intervjuobjekt Céline Dion i «Love Again».

Og Dion? Den stor-lungede powerballade-chanteusen fra Quebec, som i «Love Again» fremstilles som selveste kjærlighets-guruen, og som, når hun ikke lar seg intervjue av Rob om sitt eget IRL-kjærlighetsliv, bistår ham i det uetiske opplegget hans?

Stiv som en stokk. Et aldeles underlig, robotisk menneske, og likevel den eneste noenlunde gangbare grunnen til å se denne dårlige filmen.