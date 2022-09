FILMSTJERNE: Chloë Grace Moretz, her på MET-gallaen i New York i mai.

Chloë Grace Moretz gikk på psykisk smell etter «memes»

Skuespiller Chloë Grace Moretz (25) tok seg så nær av en spesiell «meme» at hun trakk seg tilbake og ble innesluttet.

I et intervju med Hunger forteller Moretz at hun har fått merke berømmelsens bakside.

Den amerikanske stjernen, kjent fra en rekke serier og filmer – deriblant «Kick-Ass», er åpen om at det kom til et punkt der hun strevde med å skille mellom den hun var som privatperson, og den hun var i rampelyset.

– Disse to verdenene kolliderte, og jeg endte opp med å føle meg veldig sårbar og blottet. Og så kom disse angrepene med grusomme «memes», som folk sendte til meg, forteller 25-åringen.

«Memes» er en betegnelse på bilde-, video- og uttrykksfenomener på nett, som gjerne sprer seg raskt. Det kan for eksempel være sammensatte bilder, eller koblinger av foto og tekst. Ofte er disse laget med en humoristisk undertone.

Moretz endte opp som en sånn – en mem, som det heter på norsk.

– Gjorde narr av kroppen

Et bilde av skuespilleren på vei inn på et hotell med en pizzaeske i hendene, fikk et eget liv på nettet.

– Jeg har faktisk aldri snakket om dette, sier Moretz og forklarer at memen gikk veldig inn på henne.

– Bildet ble manipulert til en karakter fra «Family Guy», med lange ben og kort overkropp. Alle gjorde narr av kroppen min.

Store Norske Leksikon beskriver mem som et omstridt, kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering, og som utvikler seg gjennom utvelgelse.

HOLLYWOOD: Chloë Grace Moretz på en tilstelning i 2018.

Da Moretz betrodde seg til andre, skal hun ha blitt møtt med at dette bare var morsomt, og noe hun måtte tåle.

– Jeg husker jeg satt der og tenkte at kroppen min ble brukt som en vits, og at det er noe jeg ikke kan forandre med meg selv. Og så ble det spredt over hele Instagram. Den dag i dag, når jeg ser denne memen, er det tungt for meg å fordøye, sier hun.

Moretz forteller at opplevelsen gjorde henne svært bevisst på egen kropp, og at hun trakk seg tilbake.

– Jeg bokstavelig talt isolerte meg.

Skuespilleren legger til at det i den perioden var deilig å slippe unna paparazzifotografer, men at hun samtidig ble veldig nervøs rundt det å bli tatt bilde av.

– Hjertet mitt begynte alltid å banke voldsomt, og jeg hyperventilerte, sier hun.

25-åringen forklarer at det som skjedde tok tok fra henne gleden ved å gå på rød løper. Hun mener selv hun utviklet dysmorfofobi, en psykisk lidelse som går ut på overdrevent fokus på en innbilt eller minimal defekt i eget utseende.

– Sosiale medier fucker med hjernen din.

