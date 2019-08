VITNET: Ashton Kutcher, et av vitnene i rettssaken, i mai i år – i Los Angeles. Foto: FREDERICK M BROWN / POOL / GETTY IMAGES POOL

Seriemorder dømt for drap på Ashton Kutchers modellkjæreste

En 43 år gammel mann er funnet skyldig i å ha drept 22 år gamle Ashley Ellerin i 2001 og en annen kvinne i 2005.

Michael Gargiulo er i tillegg dømt for å ha forsøkt å ta livet av en tredje kvinne.

Dommen kom torsdag etter en måned lang rettssak i Los Angeles. Juryen brukte fire dager på å komme frem til avgjørelsen, skriver CNN.

Strafferammen er på livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse.

43-åringen er dømt for drapet på Ashley Ellerin i 2001 og Mario Bruno i 2005, samt for drapsforsøk på Michelle Murphy i 2008. Retten beskriver Gargiulo som en som lurte sine naboer ved å fremstå som en sjarmerende «handyman» – for deretter å ta seg inn i deres hjem og drepe og maltraktere dem med kniv. Alle ofrene beskrives som livlige, utadvendte kvinner.

– Hobbyen hans var å skaffe seg den perfekte muligheten til å overfalle kvinner med kniv inne i deres egne hjem, uttalte aktor Dan Akemon i sin prosedyre.

DRAPSMANN: Michael Gargiulo (t.h.) i Los Angeles 7. august i år. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Gargiulo mistenkes også for å ha drept sin 18 år gamle nabo Tricia Pacaccio i Illinois 1983. Han var da bare 17 år. Denne saken skal også snart opp for retten.

Den såkalte «Hollywood Ripper»-rettssaken har fått stor oppmerksomhet verden over, spesielt fordi den ene av de drepte kvinnene var ungdomskjæresten til film- og TV-stjernen Ashton Kutcher (41).

Kutcher hadde et forhold til Ashley Ellerin for 18 år siden, da drapet fant sted. Samme kveld som hun ble funnet drept hjemme, påført 47 knivstikk, hadde han invitert henne med på en Grammy-fest. Den da 23 år gamle Kutcher dro hjem til kjæresten for å hente henne, men kom til stengt dør. Hun svarte ikke da han ringte på.

TUNGT: Ashton Kutcher var tydelig preget i retten. Foto: GENARO MOLINA / POOL / LOS ANGELES TIMES POOL

Kutcher har forklart i retten at han tittet inn igjennom vinduet og så det han trodde var sølt rødvin på gulvet. Han trodde at Ellerin var blitt lei fordi han var litt sen, og at hun derfor hadde dratt hjemmefra på egen hånd.

Da Kutcher dagen etter fikk høre hva som hadde skjedd, fikk han panikk og ringte politiet. Han visste at hans egne fingeravtrykk var på døren, og også inne i kjærestens hjem fra tidligere.

Den verdenskjente skuespilleren, som i dag er gift med Mila Kunis (35) og har to barn med henne, fikk aldri mistanken rettet mot seg.

Mange av bildene fra rettssalen viser at Gargiulo gliser og ler.

DØMT: Michael Gargiulo med sin advokat 6. august i år – altså før han ble funnet skylsig. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

