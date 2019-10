PAR: Dennis Quaid og Laura Savoie på «Midway»-premiere i Honolulu på Hawaii i helgen. Foto: Marco Garcia / Getty Images North America

Hollywood-stjernen Dennis Quaid fridde til 39 år yngre student

Dennis Quaid (65) skal gifte seg for fjerde gang. Den utkårede er Laura Savoie (26), som han ble sammen med i sommer.

Filmstjernen, for tiden på promoturné med filmen «Midway», fridde til sin unge kjæreste i på Hawaii i helgen. Det røper Quaid selv overfor TV-showet «Extra». Skuespillerveteranen forteller at selv om han var forberedt på å spørre, skjedde det likevel ganske spontant under en vakker solnedgang i Turtle Bay.

Mange andre fremmede befant seg i nærheten, så Quaid forklarer at han trodde solen ville gå helt ned uten at han rakk å fri. Han hadde imidlertid hellet med seg. De andre forlot stedet, og han og Savoi ble alene.

– Jeg hadde ringen i lommen. Dette har på en måte vært en plan i halvannen måned. Men jeg ville at det skulle skje i en privat setting, forklarer 65-åringen – kjent fra filmer som «Parent Trap (Foreldrefellen)», «The Intruder», «The Day After Tomorrow» og «Min Mikropartner».

Laura Savoie, som er doktorgradsstudent ved et universitet i Texas, var i ferd med å ta en romantisk selfie av seg og kjæresten da han plutselig dro frem ringen. Han rakk ikke å gå ned på kne, for det gjaldt å spørre før det ble mørkt.

– Jeg spurte om hun ville gifte seg med meg, og da falt hun bare ned, forteller han.

De to skal bare ha kjent hverandre i noen måneder, men 26-åringen – som også jobber som forskningsassistent og yogalærer, svarte ja.

Quaid var gift med skuespiller P.J. Soles (69) fra 1978–1983, og med filmstjernen Meg Ryan (57) fra 1991 til 2001. Sistnevnte resulterte i skuespillersønnen Jack (27). Han giftet seg på nytt med Kimberly Buffington (38) i 2004 – et ekteskap som vart i 14 år. De har tvillinger på ti år sammen.

Etter at han ble skilt fra Buffington, innledet Quaid et forhold til modellen Santa Auzina (32), men det tok slutt i vår.

Quaids kommende kone er altså ett år yngre enn hans eldste sønn.

Savoie har tidligere vært kjæreste med skuespiller Jeremy Piven (54), kjent fra blant annet «Entourage». Hun har ingen barn, og ekteskapet blir det første. 26-åringen er ifølge amerikanske medier forsiktig med sosiale medier. For eksempel er hun ikke på Instagram. Det er heller ikke Quaid.

I krigsfilmen «Midway», som kommer på norske kinoer 15. november, spiller Quaid blant annet mot Woody Harrelson (58), Patrick Wilson (46) og Aaron Eckhart (51).

Publisert: 22.10.19 kl. 13:31







