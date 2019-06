Spiller Elton Johns elsker: – Ville gjøre det så følsomt og ærlig vi kunne

CANNES (VG) Richard Madden spilte Robb Stark i «Game of Thrones» og fikk Golden Globe for hovedrollen i «Bodyguard». Nå spiller han Elton Johns manager og elsker i musikalen «Rocketman».

Filmen som handler om Elton Johns oppvekst og hans vei mot, og etter hvert fall fra, stjernehimmelen er produsert av både artisten selv og hans ektemann David Furnish. Og den omhandler i stor grad britens liv med John Reid – mannen som ble hans første elsker og manager.

KJÆRLIG: Taron Egerton og Richard Madden i rollene som Elton og John. Foto: Gavin Bond / Paramount / UIP

Taron Egerton, kjent fra «Eddie the Eagle» og «Kingsman», spiller Elton, mens skotske Richard Madden spiller Reid.

– Du spiller mannen som tok Eltons jomfrudom. Hvordan jobbet du og Taron med å få til intimiteten dem imellom?

– Vi forberedte oss godt på hvem disse mennene var, og at de virkelig var forelsket. Og det er fokuset mer enn at det handler om sex – det handler om intimiteten mellom disse menneskene. Det var et veldig spesielt øyeblikk, et viktig vendepunkt i Eltons liv, og vi ville tilnærme oss det så følsomt og ærlig som vi kunne, og det mener jeg Dexter gjorde, sier Madden til VG og referer til filmens regissør, Dexter Fletcher.

Han legger til at han og Taron ble gode venner privat under innspillingen.

Fakta «Rocketman» Musikal/biografi

Basert på Elton Johns liv fra oppvekst til tidlig 80-tall

Regissert av Dexter Fletcher, produsert av blant andre Elton John og David Furnish

Med Taron Egerton som Elton, Richard Madden som John Reid, Bryce Dallas Howard som Eltons mor og Jamie Bell som låtskriver Bernie Taupin.

Norgespremiere 29. mai. Vis mer vg-expand-down

I pressepakken om filmen, sier David Furnish at Madden har en «ulmende, skotsk tiltrekningskraft» som gjør ham rett for rollen. Når VG leser dette opp for Madden, ler han hjertelig.

– Det høres ut som David!

– Hva mener du gjør deg rett for rollen?

– Jeg ble født i samme by som den virkelige personen ble født i, så det gir meg et fortrinn. Men jeg tror det har mer å gjøre med kjemien mellom Taron og meg og hva vi kan få ut av hverandre sammen med Dexter. Det tror jeg har vært nyttig. Vi utfordrer hverandre og bringer det beste ut av hverandre, sier han.

– Hva var det morsomste ved denne rollen?

– Det å kunne spille en slags skurk. Jeg spiller alltid en grei fyr, så det er fint å være en slemming av og til. Det var interessant for meg.

RAMPELYSET: Taron Egerton som Elton på rød løper med Reid i Bakgrunnen. Foto: Paramount

– Hva var det mest utfordrende for deg?

– Det var nok å ikke snuble i mine egne bein når jeg danser. Det var en av de vanskeligste tingene. Jeg er ikke vant til å synge og danse som et ledd i å fortelle en historie. Så det var nye ferdigheter jeg måtte skaffe meg.

STJERNE: Egerton som John og Bryce Dallas Howard som moren Sheila. Madden som Reid i bakgrunnen. Foto: David Appleby /Paramount / UIP

– Hadde du hatt noe øvelse før dette?

– Nei, jeg skulle ha tatt de timene på teaterskolen, men det gjorde jeg ikke. Jeg tenkte «Jeg trenger ikke å synge eller danse – jeg er en skuespiller.» Men så er jeg plutselig i en musikal og må lære meg å synge og danse. Men jeg hadde et veldig bra team som jeg jobbet med daglig for å bli så komfortabel med de tingene som jeg kunne, og bare fokusere på skuespillet på innspillingen.

– Ga det mersmak?

– Absolutt ikke! sier Madden og ler høyt.

I CANNES: Regissør Dexter Fletcher, produsent Elton John, hovedrolleinnehaver Taron Egerton og skuespiller Richard Madden da filmen hadde premiere på filmfestivalen i Cannes. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Publisert: 02.06.19 kl. 06:51