SUPERHELT: Robert Pattinson, her fotografert på feilmfestival i Marrakesh i november 2018. Foto: FADEL SENNA / AFP

Robert Pattinson er den nye Batman

«Twilight»-stjernen blir neste skuespiller til å portrettere superhelten i «The Batman».

Mindre enn 10 minutter siden







Blant andre Variety melder at Warner Bros. offisielt har sikret seg briten (33) til den kommende Batman-filmen.

Førproduksjonen på filmen skal i gang i sommer, og den er ikke ventet på kino før i juni 2021. Variety har tidligere skrevet at Pattinson skulle være aktuell for rollen, og fredag bekrefter studioet at avtalen er i boks.

FORRIGE: Ben Affleck (i midten) som Batman i «Justice League» i 2017. Til venstre Ezra Miller som The Flash og til høyre Gal Gadot som Wonder Woman. Foto: DC Comics/Warner Bros. /SF Studios

Matt Reeves, som har hatt regi på de to siste «Planet of the Apes»-filmene, skal regissere «The Batman». Han tok over jobben etter Ben Affleck, som spilte Batman i to filmer regissert av Zack Snyder, og som en stund hadde planer om å spille superhelten i den kommende filmen.

Affleck gikk i slutten av 2018 ut med at han hadde gjennomført et opphold på en avrusningsklinikk og ville fortsette med behandling.

Skuespilleren understreket da at det å kjempe mot avhengighet er en livslang kamp, og at man derfor aldri er helt ferdig med behandling.

«Det er en fulltidsforpliktelse. Jeg kjemper for meg selv og for familien min.» skrev han i en Instagram-oppdatering.

PAR: Robert Pattinson og Kristen Stewart som Edward og Bella i «The Twilight Saga: Breaking Dawn - part 1» Foto: ANDRE COOPER / Summit Entertainment

Pattinson ble superstjerne med rollen som vampyren Edward i «Twilight»-filmene, der han spilte mot Kristen Stewart som han også hadde et forhold til i virkeligheten.

Skuespilleren er for tiden i gang med Christopher Nolans film «Tenet».

Tidligere har blant andre Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer og Christian Bale spilt superstjernen på film.

Publisert: 31.05.19 kl. 19:05