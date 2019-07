IKONISK: Kelly McGillis og Tom Cruise spilte kjærester i «Top Gun» forr 33 år siden. Foto: Pressebilde fra «Top Gun» i 1986

Kelly McGillis ikke spurt om å bli med i nye «Top Gun»

Kelly McGillis (62) dampet opp lerretet med Tom Cruise (57) i 1986, men er ikke blitt spurt om å være med i oppfølgeren.

Den amerikanske skuespilleren fikk status som sex-symbol-stempel etter «Top Gun», men hun glimrer med sitt fravær i den kommende oppfølgeren.

I et telefonintervju med «Entertainment Tonight» fredag, skal McGillis ha informert om at hun ikke har fått tilbud om å figurere i nye «Top Gun». På spørsmål om hun kommer til å dukke opp på promoarrangementer frem mot premieren, svarer hun at det er høyst uvisst.

– Jeg aner ikke hva jeg skal svare på det, sier hun og forklarer at det kommer an på hva hun har av annet program der og da.

– Det er umulig for meg å forutsi hva jeg vil eller ikke vil gjøre i fremtiden.

Tilbakeblikk: Angrepet i sitt eget hjem

McGillis forteller at hun heller ikke har sett første filmtrailer, som viser Tom Cruise tilbake i cockpiten i rollen som Maverick sammen med sin nye flamme i filmen, spilt av Jennifer Connelly (48).

Se traileren på VGTV (artikkelen fortsetter under traileren):

– Film er rare greier. Arbeidsforholdene er merkelige, med tanke på at en haug med mennesker fra hele verden stimler sammen. Egentlig har jeg ikke kontakt med noen av disse i dag. Jeg har bare truffet på et par av dem tilfeldig.

McGillis forsikrer at hun unner Jennifer Connelly å ta over jobben som Mavericks kjæreste.

– Jeg er glad på hennes vegne – for at hun fikk denne muligheten.

Egentlig skulle «Top Gun 2» hatt premiere i sommer, men i fjor kunngjorde Paramount Pictures at den er utsatt til 26. juni 2020.

TILBAKETRUKKET: Kelly McGillis, her på et bilde fra noen år siden. Foto: Victoria Will / AP

McGillis har de siste årene trukket seg ut av filmbransjen og har kun figurert i mindre TV-roller. Hun forteller i det nye intervjuet at hun trengte å finne ut hvem hun var, fordi jobben i en periode ble så altoppslukende at hun følte det var den som definerte hele henne.

Hun slet også lenge med alkoholmisbruk.

– Etter hvert innså jeg at min største prioritet var mine to døtre, og det å være en best mulig, edru forelder for dem.

62-åringen fikk mye oppmerksomhet da hun i 2009 kom ut av skapet – etter to havarerte ekteskap.

Kelly McGillis: – Vanskelig å stå frem som lesbisk

Filmen «Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986, og Tom Cruise befestet med rollen som «Maverick» sin posisjon som superstjerne. Innspillingen av oppfølgerfilmen har funnet sted på en militær flybase i San Diego, og handlingen skal også denne gangen dreie seg rundt livet på en militær flyskole.

Med seg i filmen hadde Cruise også Val Kilmer (59) og Anthony Edwards (57). Kilmer er også i oppfølgeren.

Nye navn tilknyttet prosjekte, er Miles Teller (32), Monica Barbaro (29) og Glen Powell (30) er blant de nye navnene tilknyttet den kommende filmen.

ARVTAGER: Jennifer Connelly spiller mot Tom Cruise i nye «Top Gun» Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Publisert: 27.07.19 kl. 08:50

