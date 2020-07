SNART FORELDRE: Orlando Bloom sørger dypt over sin kjære hund, men humøret blir sikkert bedre når han og Katy Perry får barn om ikke lenge. Foto: VALERIE MACON / AFP

Orlando Bloom sørger over sin døde hund: – Har grått mer enn jeg trodde var mulig

«Pirates of the Caribbean»-stjernen (43) sier han gråt mer enn han trodde var mulig.

Det er Daily Mail som melder dette. Orlando Bloom kom selv med nyheten via sin Instagram-konto, der han også deler følelsesladde ord og en timelapse-video av at han tatoverer hundens navn, Mighty, på brystkassen, rett over hjertet.

Dedikerte følgere av Hollywood-stjernens Instagram-profil har gjennom flere innlegg kunnet følge Blooms desperate jakt etter å finne igjen sin høyt elskede hund. Mighty forsvant den 15. juli og for to dager siden fant han endelig halsbåndet til hunden.

Nå er Orlando Bloom altså innforstått med at hunden er død.

«Båndet mellom Mighty og meg viser en hengivenhet på måter som jeg ikke har forstått fullt ut før nå», skriver Bloom på Instagram.

Han takker også alle som har bidratt til å lete etter Mighty, samtidig som han uttrykker takknemlighet for alle i nærmiljøet som har gitt ham tillatelse til å lete i hagene deres.

«Jeg har grått mer enn jeg trodde var mulig», skriver Bloom videre.

En av dem som har delt innlegget er for øvrig Katy Perry som akkurat nå er høygravid med Orlando Blooms barn. De to har funnet sammen igjen etter at de brått brøt forlovelsen for tre år siden.

De siste dagene har de to lett etter Mighty og samtidig hengt opp etterlysningsplakater. Det var også utlovet en dusør på 5000 dollar - rundt 45.000 norske kroner - til den som hadde tips om hvor hunden kunne være.

Publisert: 22.07.20 kl. 15:52

