VANT: Renate Reinsve vant pris for sin hovedrolle i «Verdens verste menneske». Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Norsk jubel i Cannes: − Denne prisen tilhører så mange

Renate Reinsve går til topps i Cannes – får prisen for beste kvinnelige skuespiller for hovedrollen i filmen «Verdens verste menneske».

– Tusen takk. Og tusen takk til juryen, jeg beundrer dere så mye. Denne prisen tilhører så mange, sa en tydelig rørt Renate Reinsve da hun mottok prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes lørdag kveld.

Etter strålende kritikker i en rekke internasjonale medier har det stormet rundt Joachim Triers film «Verdens verste menneske».

Lørdag kveld ble det klart at filmen ikke stakk av med selveste Gullpalmen. Det var det filmen «Titane», fransk-belgisk drama-thriller-film skrevet og regissert av Julia Ducournau. BBC kalte «Titane» den mest sjokkerende filmen i 2021.

Men – det norske filmteamet går ikke tomhendt hjem. Lørdag kveld ble det klart at Renate Reinsve vinner prisen for beste kvinnelige skuespiller.

– Denne filmen har vi laget sammen. Det har vært så morsomt og enkelt å lage filmen med dere, sa Reinsve fra scenen og viste til produksjonsteamet i Triers film.

Hun benyttet også anledningen til å hilse hjem - blant annet til bestemor.

– Fantastisk

Mange har spekulert i om nettopp Reinsve ville stikke av med en pris for beste kvinnelige hovedrolle. Hun er blitt møtt med unison hyllest under den prestisjetunge filmfestivalen.

Blant annet skriver Peter Bradshaw i The Guardian at Reinsve er «sublime» – en storhet – i rollen som ung i Triers film.

– Jeg synes det er helt fantastisk bare å få spille i Joachims film, og så dette ... Det er så stort, det er helt vilt. Jeg har ikke helt rukket å tenke så mye på hva dette kan bety for meg, har hun tidligere uttalt til VG.

Reinsve sier hun også synes at all oppmerksomheten har vært overveldende:

– En dag våknet jeg opp og kastet opp. I dag våknet jeg opp og gråt, sier Reinsve til Vulture.

Ifølge TV2 fikk filmteamet bak «Verdens verste menneske» stående applaus i over åtte minutter etter verdenspremiere i Cannes 8. juli.

Filmen er en romantisk komedie og handler om Julie (Renate Reinsve) som er rundt 30 år, og hennes søken etter kjærlighet og mening i det moderne Oslo.

HYLLEST TIL OSLO: Innspilling av «Verdens verste menneske» på St. Hanshaugen i Oslo. Regissør Joachim Trier med skuespillere Renate Reinsve og Herbert Nordrum. Foto: Christian Belgaux

Første hovedrolle

Rollen som Julie er den første hovedrollen Reinsve har gjort i norsk film.

33-åringen er fra Solbergelva i Drammen og har tidligere spilt i norske serier som «Nesten voksen» og «Hvite gutter».

«Alle spør seg om hvorfor verden ikke har hørt om 33 år gamle Reinsve før», meldte nyhetsbyrået AFP forrige helg. Den franske avisen Le Figaro sammenlignet Reinsve med den israelsk-amerikanske skuespilleren Natalie Portman.

PÅ RØD LØPER: Skuespiller Anders Danielsen Lie (f.v.), regissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve, skuespiller Herbert Nordrum og manusforfatter Eskil Vogt står sammen på den røde løperen i Cannes. Og de har all grunn til å juble: Lørdag kveld vant filmteamet gullpalme i Cannes. Foto: JOHANNA GERON / REUTERS

– Tatt verden med storm

Kulturminister Abid Raja er svært stolt av den norske skuespillerens prestasjon.

– Renate har tatt hele verden med storm og blir på fortjent vis hyllet overalt! Og for en fantastisk skuespiller og person det også er. Jeg føler meg så heldig over å ha møtt henne, for hun har like vakker personlighet i en til en samtale som den vakre personligheten vi så kom til uttrykk på skjermen i filmen, og på den røde løperen hvor hun sjarmerte hele verden i senk, sier kulturminister Abid Raja til VG.

– Denne prisen er utrolig flott for norsk film, for Trier og for Renate. For henne vil det åpne tusen nye dører. Og jeg gleder meg til å følge hennes nasjonale og internasjonale karriere som nå venter henne! Og nordmenn kan glede seg til filmen som har premiere i Norge i oktober, fortsetter han.

STOLT MINISTER: Raja og Reinsve sammen i Cannes tidligere i uken. Foto: Privat

– Veldig, veldig gøy

I år er det første gang siden 2015 at en norsk film er med i kampen om Cannes’ gjeveste filmpris, Gullpalmen. Den gangen var det også Joachim Trier som ble valgt ut med «Louder Than Bombs».

Trier synes at bare det å være i Cannes er stor stas.

– Dette er veldig, veldig gøy. Jeg har lagd film siden jeg var barn og kommer fra en filmfamilie. Min bestefar, Erik Løchen, hadde en film i Cannes i 1960, så dette stedet er spesielt for meg, har han uttalt til VG tidligere.

OSLO: Innspilling av «Verdens verste menneske» på Ekebergrestauranten med Anders Danielsen Lie, Joachim Trier og Renate Reinsve. Foto: Christian Belgaux

– Utsøkt

Vanity Fair skriver at «Joachim Triers utsøkte «Verdens verste menneske» er en nostalgisk (og rett og slett trist) romantisk komedie som følger en rastløs kvinne når hun går inn i 30-årene og selv prøver å forstå egen rastløshet.

Trier selv kaller filmen den siste delen i en «Oslo-trilogi» som også teller «Reprise» (2006) og «Oslo, 31. august» (2011).

«VI VAR IKKE UTRO»: Herbert Nordrum og Renate Reinsve spiller sammen i Joachim Trier’s «Verdens verste menneske» Foto: VG Scanpix

Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum spiller de andre bærende rollene i «Verdens verste menneske». Filmen er skrevet spesifikt for hovedrollene.

Her i Norge har de fleste anmeldere trillet en femmer. I VG får også filmen terningkast fem.

«Reinsve, som til nå har vært å se i TV-tøv som «Nesten voksen» og «Hvite gutter», er fabelaktig i det som må ha vært en altoppslukende rolle. Hun er kry og knust, naiv og moden, påståelig og føyelig, selvsikker og selvbebreidende. Hun er oppglødd og hun kjeder seg, er lykkelig og misunnelig. Hun er, kort sagt, slik folk er. Hver innsikt og erfaring hun gjør seg, blir registrert i ansiktet hennes, og deretter av oss.»

Filmen har norsk premiere 15. oktober.