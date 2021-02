PRISVANT: Benjamin Ree mottar her World Cinema Special Jury Award for Creative Storytelling under Sundance-festivalen i fjor sammen med kunstneren i filmen hans, Barbora Kysilkova. Foto: GEORGE FREY / EPA

Norske filmer på Oscar-kortliste: − Nå er vi så stolte!

Dokumentarfilmene «Kunstneren og tyven» og «Gunda» og dramaet «Håp» er kortlistet til å bli Oscar-nominert. I tillegg er kortfilmen «Sparkekoret» og den norskregisserte kortdokumentaren «Do Not Split» med på listen.

Like etter midnatt ble kortlistene til årets Oscar-nominasjoner offentliggjort. På listen finner vi fire norske bidrag – flere enn noen gang tidligere, ifølge Norsk Filminstitutt.

– Nå er vi så stolte! Dette er allerede nå en fantastisk anerkjennelse av nivået på norsk film, med et historisk høyt antall kortlistede produksjoner, sier direktør Kjersti Mo i en pressemelding natt til onsdag.

Hun har tro på at Norge kan sikre seg Oscar-nominasjoner når disse offentliggjøres 15. mars.

– Oppmerksomheten i internasjonale medier frem til nå har vært stor, og vi har god tro på at det gode kampanjearbeidet fortsetter og leder frem til nominasjoner, sier hun videre i pressemeldingen.

OSCAR-KORTLISTET: Andrea Bræin Hovig og Stellans Skarsgård spiller hovedrollene i den norske spillefilmen «Håp», regissert av Maria Sødahl. Foto: SF Studios / Motlys

– Akkurat nå har jeg ikke ord

I dokumentarsjangeren er filmen «Kunstneren og tyven», laget av Benjamin Ree, med på listen. Filmen vant en spesialpris under Sundance-festivalen i februar i fjor, der den var en av åpningsfilmene.

– Akkurat nå har jeg ikke ord. Det å være i dette selskapet, blant kremen av dokumentarer fra 2020 er helt ubeskrivelig. Jeg er så stolt av filmen, og av våre to hovedkarakterer, Bertil og Barbora, og takker dem for denne utrolige historien og for at jeg fikk være med hele veien. Jeg vil også gratulere de andre norske filmene som er på kortlisten, dette er veldig stas, sier Ree til VG.

Benjamin Ree jobber som dokumentarfilmskaper for VGTV. «Kunstneren og Tyven» er et samarbeidsprosjekt mellom VGTV og Medieoperatørene, med støtte fra Norsk filminstitutt. Filmingen pågikk i over tre år, og dokumentaren er klippet fra over 300 timer med råmateriale. Filmen er solgt til over 45 land.

Blir miniserie med Nicole Kidman

I tillegg er Maria Sødahls «Håp» på kortlisten for beste fremmedspråklige film. Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård spiller hovedrollene i den kritikerroste filmen.

Filmen er produsert av Thomas Robsahm for Motlys AS.

OSCAR-KORTLISTET: Regissør Maria Sødahl med filmen «Håp». Foto: Vidar Ruud, NTV

– Jeg er overstadig lykkelig og stolt på vegne av mine fantastiske skuespillere Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård. Vi skal gjøre vårt beste for å sette Norge på kartet i både Europa og USA, sa Sødahl i en pressemelding etter å ha blitt valgt ut til å være Norges Oscar-kandidat.

Filmen er solgt til over 40 land, som det også skal lages en miniserie av. Det er Amazon som har sikret seg rettighetene til serien, hvor Nicole Kidman både skal spille og regissere.

– Jeg er litt satt ut

Den norskproduserte dokumentaren «Gunda» er også på kortlisten, i samme kategori som «Kustneren og Tyven». Filmen følger grisen Gunda og hennes nyfødte griseunder på Grøstad gård i Vestfold.

Filmen er produsert av Anita Rehoff Larsen i selskapet Sant & Usant, og regissert av filmskaperen Victor Kosskovasky, mens Joaquin Phoenix er ansvarlig produsent.

– Jeg er litt satt ut. I et år med rekordmange, 238 filmer i dokumentarkategorien, er det helt utrolig at filmen om Gunda har nådd opp som én av 15 filmer. Som produsent for filmen er jeg både utrolig glad, stolt og ydmyk over å få representere den, sier Rehoff Larsen til VG og legger til:

– Tenk om grisen Gunda hadde forstått av hun har fått til. I et utfordrende år for mange, er det slike lyspunkter som løfter oss videre i troen på at kinoene snart kan åpne, slik at vi igjen kan møtes for sterke kinoopplevelser. At vi nå ser så mange norske filmer med i løpet er det bare å ta av seg hatten for den norske filmbransjen.

«Gunda» kommer på kino 26. mars.

Hollywood-stjernen Joaquin Phoenix er ansvarlig produsent for dokumentaren «Gunda». Foto: ROBYN BECK / AFP

Kortfilmen «Sparkekoret», som er regissert av Torfinn Iversen, er også kortlistet, i kategorien beste live action kortfilm.

Filmen handler ifølge Norsk Filiminstitutt om Gabriel (10), som gjerne vil synge i Sparkekoret, et kor som sparker rundt og samler inn penger til folk på asylmottaket i bygda. Filmen vant voksen-juryens hovedpris under Chicago International Children's Film Festival høsten 2020.

I kategorien beste kortdokumentar er den norske utenriksjournalisten Anders Hammers «Do Not Split» på kortlisten. Dokumentaren, som er amerikansprodusert, tar for seg demonstrasjonene i Hongkong i 2019, fortalt av lokale demonstranter.

Til fagbladet Journalisten har Hammer tidligere fortalt at han hadde 140 opptaksdager i arbeidet filmen, som også fikk pris under Sundance-festivalen i fjor.

– Det var mye kvelds- og nattarbeid, og ekstremt uforutsigbart, men det var en vanvittig energi blant demonstrantene. Det var utrolig fascinerende å se hvordan de giret opp hverandre, sier han.

Den 15. mars blir det klart om de norske filmene kommer med i de endelige Oscar-nominasjonene.