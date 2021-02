PRISVANT: Benjamin Ree mottar her World Cinema Special Jury Award for Creative Storytelling under Sundance-festivalen i fjor sammen med kunstneren i filmen hans, Barbora Kysilkova. Foto: GEORGE FREY / EPA

Norske filmer på Oscar-kortliste

Dokumentarfilmene «Kunstneren og tyven» og «Gunda» og dramaet «Håp» er videre på kortlisten til å bli Oscar-nominert. I tillegg er Anders Hammers «Do Not Split» på kortlisten.

Like etter midnatt ble kortlistene til årets Oscar-nominasjoner offentliggjort. På listen finner vi flere norske bidrag, inkludert to norske filmer.

«Kunstneren og tyven» er laget av Benjamin Ree, som også vant en spesialpris under Sundance-festivalen i februar i fjor, der den også var en av åpningsfilmene.

– Akkurat nå har jeg ikke ord. Det å være i dette selskapet, blant kremen av dokumentarer fra 2020 er helt ubeskrivelig. Jeg er så stolt av filmen, og av våre to hovedkarakterer, Bertil og Barbora, og takker dem for denne utrolige historien og for at jeg fikk være med hele veien. Jeg vil også gratulere de to andre norske filmene som er på kortlisten, dette er veldig stas, sier Ree til VG.

Benjamin Ree jobber som dokumentarfilmskaper for VGTV. «Kunstneren og Tyven» er et samarbeidsprosjekt mellom VGTV og Medieoperatørene, med støtte fra Norsk filminstitutt. Filmingen pågikk i over tre år, og dokumentaren er klippet fra over 300 timer med råmateriale.

I tillegg er Maria Sødahls «Håp» på kortlisten for beste fremmedspråklige film. Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård spiller hovedrollene i den kritikerroste filmen.

– Jeg er overstadig lykkelig og stolt på vegne av mine fantastiske skuespillere Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård. Vi skal gjøre vårt beste for å sette Norge på kartet i både Europa og USA, sa Sødahl i en pressemelding etter å ha blitt valgt ut til å være Norges Oscar-kandidat.

Filmen er solgt til over 40 land, som det også skal lages en miniserie av. Det er Amazon som har sikret seg rettighetene til serien, hvor Nicole Kidman skal spille i og regissere.

OSCAR-KORTLISTET: Regissør Maria Sødahl med filmen «Håp». Foto: Vidar Ruud, NTV

Den norskproduserte «Gunda» er også på kortlisten. Filmen følger grisen Gunda og hennes nyfødte griseunder på en idyllisk gård i Vestfold. Filmen er produsert av Anita Rehoff Larsen i selskapet Sant & Usant, og regissert av filmskaperen Victor Kosskovasky, mens Joaquin Phoenix er ansvarlig produsent.

På internasjonale topplister

«Kunstneren og tyven» er solgt til over 45 land og var på topplistene for de beste filmene i 2020 hos blant andre BBC, Variety, Vox, Business Insider, New York Magazine og The Playlist.

– Dette er jo et sinnssykt rekordår for dokumentarer. Jeg tror det var noe sånt som 230 filmer som kjempet om 15 plasser, og det er gøy at så mange norske også når opp, sier Ree, og nevner blant annet Margareth Olins «The Self Portrait» om den avdøde fotografen Lene Marie Fossen, «Gunda» og ikke minst «Do Not Split» der utenriksjournalist Anders Hammers dokumenterer sine opplevelser under opptøyene i Hongkong.

Filmen fikk også to nominasjoner hos Critics Choice Awards – den amerikanske kritikerprisen – for beste regi og beste film, som er den amerikanske kritikerprisen.

Regissørikonet Pedro Almodóvar plasserte den på sin personlige topp-ti-liste og kalt den en «rørende historie om et kjærlighetsfylt vennskap.

Og det for en film som Benjamin Ree selv neppe ville nå utenfor Norge, slik han i sin tid også trodde om sin like prisbelønte dokumentardebut, «Magnus», i 2016.

– Vi har allerede oppnådd mer enn hva vi trodde var realistisk mulig, konkluderer han.