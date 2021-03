PÅ SKJERMEN IGJEN: Joseph Maldonado-Passage, bedre kjent som Joe Exotic. Foto: Netflix US

Louis Theroux lager ny dokumentar om Joe Exotic fra «Tiger King»

Den anerkjente dokumentarfilmregissøren lager film for BBC.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den britiske rikskringkastningen avslører dette i en pressemelding.

Filmen er titulert «Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic», og finner sted et tiår etter at Theroux første gang møtte den fengslede «Tiger King»-stjernen.

– Dette er en av disse kvintessensielle amerikanske historiene, som finner sted i hjertet av Oklahoma, med en rollebesetning av figurer som nesten er for fargerike og større-enn-livet til at man kan tro det er sant, skriver filmskaperen i pressemeldingen.

