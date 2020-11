OPP FRA DE DØDE: Morfydd Clark i «Saint Maud». Foto: A24 Films / Selmer Media

Filmanmeldelse «Saint Maud»: Besatt av Gud

Når det gode tar overhånd.

Nå nettopp

DRAMA/PSYKOLOGISK GRØSSER

«Saint Maud»

Storbritannia. 15 år. Regi: Rose Glass

Med: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Knight

Maud (Clark) er en plaget, dypt religiøs og intenst ensom sykepleier. Hun har jobbet i det offentlige helsevesenet tidligere, men «noe gikk galt». Nå er hun ansatt som privatsykepleier hos Amanda (Ehle), en tidligere danserinne som er døende av kreft.

Maud tilbyr en slags utvidet palliativ behandling. Hun vil ikke bare lindre smertene pasienten har, men redde sjelen hennes også. Amanda virker å være mottagelig. Hun og Maude oppnår en intimitet, en sammensmeltning, som for Amanda er en erotisk lek, men for Maud en spirituell opplevelse.

SYKE «PIKER»: Morfydd Clark (til venstre) og Jennifer Ehle i «Saint Maud». Foto: Angus Young / Selmer Media

Religiøs og seksuell ekstase har mye til felles. Og for Maud, som kneler på upoppet mikroovn-popkorn (!) når hun ber, synes de å være én og samme ting. Når Amanda avviser henne på hånlig vis, foran en gjeng selvopptatte kunstnertyper, skjønner vi at konsekvensene vil bli grimme.

«Saint Maud» er en smart, ekkel psykologisk horrorfilm for voksne mennesker. Den er, i likhet med flere andre gode grøssere i samme lei av nyere dato («The Babadook», 2014, «Shirley», 2020, for å nevne to), regissert av en kvinne, den britiske debutanten Rose Glass.

SKRIK: Morfydd Clark i «Saint Maud». Foto: Selmer Media

Den mentale kollapsen i «Saint Maude» manifesterer seg kroppslig. Kameraet fanger det sykelige i havnebyen byen de bor i, med sine triste spillehaller og brune interiører.

Best av alt: Det er en troverdig, realistisk grøsser, dette her. Det som skjer i «Saint Maude», kunne – har – skjedd i virkeligheten. Det er langt flere mennesker som er besatt av Gud enn av djevelen i verden.

Publisert: 16.11.20 kl. 15:17

Les også

Mer om Filmanmeldelse Drama Grøsser