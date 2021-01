KÆLLANE I DAG: Nå gjør kællane comeback: Fra venstre Petter JørgensenAnders FjellKai Helge HansenFrode LieEirik Thobiassen og Jan Edgar Fjell sammen med Stine Bernitz Pedersen. Foto: Harald Zwaty

13 år etter blir det «Lange flate ballær 3»

Etter at den norske Hollywood-regissøren Harald Zwart allerede i 2008 varslet at nå kommer «Lange flate ballær 3», er det endelig klart for innspilling av en ny film med den elleville gjengen fra Fredrikstad. Med de samme skuespillerne.

– Konseptet var ikke godt nok i 2008. Derfor gikk vi i tenkeboksen, kanskje var det ikke nødvendig med en film nummer tre. Men der tok vi kraftig feil. Uansett om jeg var på premiere på Karate Kid eller «Den 12. mann», fikk jeg spørsmål om «Lange flate ballær» og om når kommer den nye filmen, sier Harald Zwart.

Kanskje ikke så rart – «Lange flate ballær 2» ble en populær film og var i løpet av den første måneden filmen gikk på kino i 2008 sett av 258.000. Den gang var planen med film nummer tre å sende guttane fra Ed-garasjen til Las Vegas.

TILBAKE: Til høsten starter innspillingen av «Lange flate ballær 3» med den samme gjengen som tidligere. Her fra premieren på film nummer to. Fra venstre: Kai Helge Hansen, Anders Fjell, Frode Lie, Eirik Stener Tobiassen, Henrik Morken Nielsen, Petter Jørgensen og Jan Edgar Fjell. Foto: Thomas Andreassen

Der var planen at Petter gifte seg, og der skulle gutta gamble. Harald Zwart var godt i gang med jakten på Hollywood-gangstere som skulle ta seg av kællane fra Fredrikstad. Men det ble det ikke noe av.

– Nå går vi tilbake til kjernen i handlingen og fokuserer på gutta i garasjen. Nå roter de seg borti spritsmugling og det kunne jo gått bra dersom ikke grådigheten hadde tatt overhånd. Vi har et godt konsept og et ferdig manus. Nå håper vi bare at corona-situasjonen ikke setter en stopper for planene om innspilling til høsten, sier Harald Zwart.

En av grunnene til at det ikke ble noen «Lange flate ballær 3» forrige gang, var at prosjektet ikke fikk støtte fra Norsk filminstitutt.

– Nå har vi fått godkjent etterhåndsstøtte som tar utgangspunkt i hvor mange billetter vi selger og det er vi godt fornøyd med, sier Harald Zwart.