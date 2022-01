SÅ DET SUSER: Zendaya Coleman og TomHolland i den nye Spider-Man-filmen.

«Spider-Man»-rekord i Norge

Da den lenge utsatte premieren til «Spider-Man: No Way Home» endelig kom, satte filmen flere norgesrekorder.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Som kjent ble den mye omtalte «Spider-Man»-filmen utsatt i flere runder i Norge, til stor sorg for og kritikk fra fansen.

Men fredag 21. januar ble det til slutt premiere med flere nattevisninger og rekord i forhåndssalg.

Nær 175.000 på én helg

Etter premierehelgen topper filmen ikke overraskende kinolisten, med 174.970 solgte billetter.

Dette altså til tross for at det er plassbegrensninger i kinosalene på maksimalt 200 besøkende per visning.

I AKSJON: Tom Holland i «Spider-Man: No Way Home».

Til sammenligning hadde den forrige Spider-Man-filmen «Far from Home» 209.000 besøkende i hele juli 2019 (etter premieren 3. juli).

Fjerde beste noensinne

Bransjeorganisasjonen Film & Kino melder at «No Way Home» gjør den fjerde beste åpningshelgen gjennom tidene - siden dagens tellesystem ble etablert i 2003.

De tre filmene som har hatt bedre åpningshelger var alle utenom pandemi-restriksjoner:

«Harry Potter og ildbegeret» fra 2005 (212.350 besøkende), «Istid 2» fra 2006 (190.926) og «James Bond: Spectre» fra 2015 (179.065).

SF Norge melder at filmen også har satt omsetningsrekord og Marvel-rekord i Norge.

Slo James Bond og Avengers

Ifølge SF ga dette en omsetning på 24,45 millioner i åpningshelgen, noe som danker ut «James Bond: No Time to Die» som åpnet med 22,7 millioner.

PÅ KINO: «Spider-Man: No Way Home».

De skriver også at det er den beste åpningen for en Marvel-film i Norge, og til og med slår ut «Avengers: Endgame» som spilte inn 22,3 millioner kroner.

Filmen fikk terningkast 5 i VG, der anmelderen skriver at «Alle gode ting er tre».

MØTE: Dr. Strange og Spider-Man.

Også andre steder i verden har «No Way Home» gitt penger i kinokassen. Forrige helg tok skrekkfilmen «Scream» over førsteplassen etter fire uker med Spider-Man-gull i USA, men denne uken er «No Way Home» tilbake på topp, ifølge kinodatabasen Box Office Mojo.

Den er den fjerde mest innbringende filmen noensinne i USA, med 721 millioner dollar, eller rundt 6,5 milliarder kroner.

På verdensbasis har den spilt inn 1,7 milliarder dollar - drøyt 15 milliarder kroner.

Se de siste sakene fra VGs filmmagasin «Blåkkbøster» her: