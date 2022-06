EKSER: Johnny Depp og Amber Heard i rettssalen i Virginia.

Depp og Heard kan styre unna når dommen faller

Dommen i rettssaken mellom Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) kan komme når som helst. Men de to trenger ikke møte opp når det skjer.

Publisert: Nå nettopp

Alle som har fulgt den seks uker lange rettssaken venter i spenning på juryens beslutning. Utfallet kan være både det ene og det andre.

Siden dette er en sivil rettssak, hvor Depp har saksøkt ekskona – og hun saksøkt ham tilbake, er ikke de to pliktig til å møte opp i rettssalen i Fairfax County i Virginia når dommen faller. Det holder at partenes advokater stiller.

Les også Eksplosivt oppgjør: Oppsummering av hele rettssaken Den betente rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (36) sjokkerer og fascinerer en hel verden.

Hvordan og hvor Heard har tilbrakt dagene etter siste rettsdag fredag i forrige uke, er uvisst.

Både hun og Depp har sine faste baser i Los Angeles, men Depp dro rett fra rettssak til England, der han søndag, mandag og tirsdag kveld var gjesteartist på konsertene til Jeff Beck.

Se glimt fra en av opptredenene her:

Når Depp returnerer til USA, vites ikke. Men siden han opptrådte i England tirsdag kveld, uten å vite om dommen kunne komme til å falle nettopp da, kan man trekke slutningen at han ikke har tenkt å være til stede når dommen blir kunngjort.

De to filmstjernene var heller ikke pliktig å møte opp til selve rettssaken, men begge valgte det. Court TV har under sin livedekning av rettssaken intervjuet eksperter som har forklart at det ville være svært uheldig dersom en part unnlot å være til stede.

Juryen har nå jobbet i to dager – først to timer samme dag som rettssaken sluttet, og så syv timer tirsdag. Mandag var Memorial Day og offisiell fridag.

Da juryen på syv møttes igjen tirsdag 31. mai, var de usikre på ett punkt – nemlig tittelen på den omstridte kronikken Heard skrev i Washington Post i 2018 – og som har vært stridens kjerne.

Tittelen lød: «Jeg snakket ut om seksuell vold – og fikk kjenne på vår kulturs vrede».

Dette spurte juryen dommer Penney Azcarate om, og hun informerte da om at tittelen var en del av uttalelsen til Heard som skulle vurderes opp mot Depps søksmål.

Under rettssaken ble de diskutert hvorvidt det var avisen eller Heard som var ansvarlig for påstanden i tittelen.

Depp har saksøkt Heard for bevisst ærekrenkelse med et krav på 450 millioner kroner. Heard har levert motsøksmål på det dobbelte.

Advokatene for begge parter uttalte i sine sluttprosedyrer fredag at en dom til fordel for deres klient, vil føre til at de får livet sitt tilbake.

Både Depp og Heard hevder å ha fått sine liv og karrierer ødelagt på grunn av den andres beskyldninger.

STØTTE: Amber Heard får en varm klem av sin advokat Elaine Bredehoft siste dag i retten.

Selv om filmstjernene selv ikke er til stede i rettsbygningen i Virginia denne uken, er det fortsatt mange skuelystne som fortsatt oppholder seg på området i påvente av dommen.

Washington Post skriver at Depps advokat Camille Vasquez skal ha antydet overfor noen fans at han kan komme til å stikke innom senere i uken, men det er ikke bekreftet.

Juryen gjenopptar sine samtaler kl. 15 onsdag norsk tid.