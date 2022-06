POPULÆR: Camille Vasquez utenfor Fairfax Circuit Court i Virginia etter at dommen hadde falt.

Johnny Depps advokater feiret seieren – og hylles som helter

Advokat Camille Vasquez har stått ved Johnny Depps side gjennom hele rettssaken og er blitt en yndling i sosiale medier.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vasquez (38) var én av totalt ni advokater som kjempet for Johnny Depp (58) i retten. Hun og flere av de andre var til stede da dommen falt i Fairfax Circuit Court i Virginia onsdag – mens Depp selv befinner seg i England.

Nå er det altså avgjort. Juryen landet på at Amber Heard (36) har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Depps advokater la ikke skjul på sin lettelse i rettssalen. Alle omfavnet hverandre.

Fansen som hadde samlet seg utenfor rettsbygningen var i ekstase, og Vasquez og hennes kolleger ble hyllet som noen helter da de spaserte ut.

Newsweek er blant mediene som filmet oppstyret.

Både Vasquez og advokat Ben Chew (60), som har sittet og knasket godteri sammen med Depp i rettssalen, er blitt yndlinger i sosiale medier, som TikTok og Twitter. Mange omtaler Vasquez som et ikon.

I BRESJEN: Camille Vasquez og Ben Chew har vært til stede i rettssalen hver dag. De to var fornøyd over utfallet.

Vasquez, som er født i USA, men har colombianske foreldre, var ferdig som jusstudent i 2010. De siste seks ukene har hun hatt hele verdens oppmerksomhet mot seg mens hun har grillet Heard i retten.

– Dagens dom bekrefter det vi har sagt fra starten – at anklagene mot Johnny Depp var krenkende og at det ikke forelå beviser i det hele tatt, sa Vasquez til pressen etterpå.

– Vi er takknemlige, så veldig takknemlige, overfor juryen for deres grundige gjennomgang, og overfor dommeren og staben i retten. De har dedisert enormt mye tid og ressurser i denne saken, la hun til.

LETTET: Mange av Johnny Depps advokater samlet seg i gruppeklem etter seieren.

I sosiale medier har det vært overveiende stor sympati med Depp underveis i rettssaken. Ben Chew uttalte til pressekorpset etter seieren at han føler seg beæret som fikk være med på å føre denne saken for Depp.

Chew uttrykte også glede over at rettssaken har «gitt gjenlyd hos så mange mennesker som verdsetter sannhet og rettferdighet».

– Nå når juryen har gitt sin dom, er det på tide å bla om til neste side og se fremover, sa han.

TRØST: Amber Heard (i midten) med sine advokater, Elaine Bredehoft og Ben Rottenborn, etter at dommen var falt.

Heard var til stede i rettssalen og satt behersket og med bøyd hode mens dommen ble lest opp. Etterpå fikk hun trøsteklemmer av sine advokater.

Både Heard og Depp var raskt ute med å kommentere utfallet på sine Instagram-sider i form av lange, skriftlige meldinger som åpenbart var forberedt på forhånd om nettopp dette skulle bli utfallet.

Depp har åpent kommentarfelt, og i skrivende stund har 838.000 kommentert innlegget hans, mens over 14 millioner har trykket «liker».

Heard, som har fått hard medfart i sosiale medier gjennom rettsprosessen, har stengt muligheten for at hvem som helst kan kommentere på hennes innlegg. Kun fem har kommentert, men 248.000 har trykket «liker».

Depp takker for å ha fått livet sitt tilbake etter å ha blitt utsatt for «grunnløse, kriminelle beskyldninger, som «snudde opp ned på livet på et blunk».

Han føler seg ydmyk over å ha blitt trodd av juryen, og ser nå frem til å starte et nytt kapittel.

Heard skriver at skuffelsen er ubeskrivelig, at hjertet hennes er knust og at hun frykter at voldsofre nå vil bli redde for å stå frem. Hun mener også at hun har mistet sin ytringsfrihet.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot Heard, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Heard skal som kompensasjon få 2 millioner dollar, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

Her blir dommen lest opp:

Her er deler fra et av Depps vitnemål i rettssaken:

Depp ro rett fra rettssake til England for å overraske publikum som gjesteartist på Jeff Becks konserter. Her er et glimt fra mandagens konsert i Royal Albert Hall i London: