TETTE: Camille Vasquez og Johnny Depp tidligere i rettssaken i Fairfax Circuit Court.

Johnny Depps advokat forfremmet

Advokat Camille Vasquez (38) seiler i medvind etter seieren i retten i Virginia – og Johnny Depp lokker fans på TikTok.

Vasquez har hatt hele verdens oppmerksomhet rettet mot seg mens hun har grillet Johnny Depps ekskone Amber Heard (36) og hennes vitner i retten.

Nå har hun steget i gradene i advokatbyrået Brown Rudnick etter fire år i staben. Vasquez, som var ferdig som jusstudent i 2010, er blitt partner – altså medeier i selskapet.

– Vi er henrykt over å innlemme Camille i vårt partnerskap, sier styreformann og toppsjef i firmaet, William Baldiga, i en pressemelding på egne nettsider.

De har også delt nyheten på Twitter:

Baldiga forklarer at han er svært stolt over kollegaens prestasjon.

– Vanligvis er dette en kunngjøring som ville kommet mot slutten av regnskapsåret, men Camilles opptreden gjennom Johnny Depp-rettssaken, beviste for hele verden at hun var klar for dette allerede nå, sier han.

BEINHARD: Camille Vasquez i retten.

Vasquez, som er født i USA, men har colombianske foreldre, er naturlig nok svært fornøyd og takker for tilliten.

– Jeg er stolt over det unike, talentfulle laget jeg har hatt som privilegium å lede, sier hun i en pressemelding om samarbeidet rundt den ferske rettssaken.

38-åringen var én av totalt ni advokater som kjempet for Johnny Depp (58) i retten.

I sosiale medier har mange spekulert på om det hadde oppstått søt musikk mellom Depp og Vasquez, men det spørsmålet lo Vasquez bort da en fan spurte. Videoen spredte seg på nettet.

Advokaten har nemlig kjæreste, en 38 år gammel britisk forretningsmann, skriver New York Post.

Vasquez og flere av de andre var til stede da dommen falt i Fairfax Circuit Court i Virginia onsdag i forrige uke – mens Depp selv befant seg på turné med Jeff Beck (77) i England.

Senere denne måneden besøker duoen Norge.

Johnny Depp overrasket fansen tirsdag med å debutere på TikTok.

Allerede vet døgnets utløp hadde han samlet fire millioner følgere. I skrivende stund teller kontoen hele 7,9 millioner følgere. Selv følger han ingen.

Filmstjernen har postet kun ett innlegg, der han takker sine «høyt verdsatte, lojale og ufravikelige støttespillere».

«Vi har vært overalt sammen, vi har sett alt sammen. Vi har gått den samme veien. Vi gjorde det riktige sammen, alt fordi dere brydde dere. Og nå vil vi gå videre sammen», skrev han under en video.

Videoen viser blant annet at det er filmet inne i bilen mens Depp ser ut på jublende fans.

«Enda en gang tenker jeg at det ikke finnes noen måte jeg kan si takk på. Men tusen takk. Min kjærlighet og respekt», skriver 58-åringen.

VANT: Johnny Depp, her avbildet tidligere i rettssaken.

People skriver at Depps post falt i dårlig jord hos ekskona. En ikke navngitt talsperson for Heard har ifølge kjendismagasinet følgende kommentar:

«Mens Johnny Depp sier at han nå «går videre», tar kvinners rettigheter et skritt tilbake. Dommens budskap til ofre for partnervold er at man bør være redd for å stå frem og snakke ut».

Da Camille Vasquez og hennes advokatkollega Ben Chew besøkte «Today Show» onsdag, uttalte Vasquez at hun oppfordrer alle ofre til å stå frem i retten.

– Det var akkurat det som skjedde i vår rettssak, sa hun, ifølge Deadline.

Les også Kommentatorens kvinnebesettelse Da saken kom opp var jeg overbevist om at Amber Heard snakket sant, selvfølgelig gjorde hun det, men så endret jeg…

Juryen landet altså på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann, og Depp vant frem med sitt søksmål.

Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner. Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat.

Heards advokat Elaine Bredehoft har allerede opplyst om at hennes klient planlegger å anke.

Vasquez har liten tro på at det vil føre frem.

– Vi føler oss veldig trygge på at det ikke foreligger noen feil som kan være grunnlag for det, sier hun til «Today Show».

Alle som har fulgt rettsprosessen, har fått se bilder og fått høre beskrivelser fra turbulens i eksparets ulike residenser.

Depp eide fem penthouse-leiligheter på toppen av Eastern Columbia Building i Los Angeles, og mye av det som er skildret i rettssaken, skal ha utspunnet seg der. Depp solgte selv alle leilighetene i 2017, i kjølvannet av bruddet.

Nå melder New York Post at én av disse – den som paret angivelig tilbrakte mesteparten av sin tid som gift i – er lagt ut for salg igjen, rett etter at dommen falt. Prislappen er på nær 17 millioner kroner.

– Timingen er helt tilfeldig, sier eiendomsmegler Ernie Carswell til avisen.