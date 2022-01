FILMSTJERNE: Josh Duhamel, her på GLAAD-gallaen i Beverly Hills i 2019.

Josh Duhamel er forlovet – fridde med flaskepost

Skuespiller Josh Duhamel (49) deler bilde av seg og forloveden Audra Mari (28).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Det er klart! Hun fant en melding i en flaskepost som skylte i land og sa JA!!», skriver Duhamel under bilde av seg og sin utkårede.

I hendene holder han lappen fra flaskeposten, der man kan se håndskriften:

«Audra Diana Mari, vil du gifte deg med meg?».

Duhamel var fra 2009–2019 gift med Black Eyed Peas-vokalist Fergie (46). De har en sønn sammen. Fergie skriver «Grattis!!!» under eksmannens kunngjøring, etterfulgt av seks grønne hjerter.

Husker du? Oppkalte sønnen etter rockestjerne

Audra Mari, modell, TV-vertinne og tidligere missevinner, har delt samme bilde som Duhamel. Hun skriver at «hjertet hennes er lykkelig», og at hun elsker forloveden. Ekteskapet blir det første for henne.

Amerikanske Duhamel er kjent fra TV-serier som «All My Children» og «Battle Creek», samt filmer som «Safe Haven», «Transformers», «Life As We Know It».

49-åringen for øvrig tatt over rollen til Armie Hammer (35) i kommende «Shotgun Wedding» etter at sistnevnte fikk fyken i fjor i kjølvannet av påstander om seksuell trakassering.

Glimt fra Josh Duhamels filmer: