I HARDT VÆR: Aritsten Brandy Norwood, også kalt Brandy, saksøkes.

Brandy saksøkt for aldersdiskrimininering

Artisten Brandy er saksøkt for aldersdiskriminering av en tidligere hushjelp. Det er ikke første gangen 43-åringen trekkes for retten.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Brandy Norwood, som er artistens fulle navn, er saksøkt for over 250.000 dollar for aldersdiskriminering av en tidligere hushjelp, skriver People Magazine.

Summen tilsvarer drøye 2.150.000 norske kroner.

Den tidligere renholdersken, som skal ha vært ansatt i en lengre periode, hevder at Brandy Norwood (43) ga henne sparken fordi hun var for gammel. Hushjelpen hevder også at hun har utestående lønn for de to siste dagene på jobb.

FILMAKTUELL: Brandy fikk nylig en rolle i den kommende Netflix-filmen «Best. Christmas. Ever.»

Saksøkeren beskylder i tillegg Brandy for å betale henne under minstelønn, unnlate å betale henne for pauser og flere andre beskyldninger.

Det har ikke lykkes People Magazine å få en uttalelse fra Brandy.

Involvert i dødsulykke

Dette er ikke første gangen artisten blir saksøkt. I januar var hun involvert i en annen sak da den 43-årige artisten og hennes stylist ble saksøkt av en motedesigner og butikkeier for en ring hun skulle ha levert itlbake etter American Music Awards, ifølge TMZ.

Tilbake i 2007 ble hun saksøkt etter å ha vært involvert i en dødsulykke. Det var lenge aktuelt å sikte stjernen for uaktsomt drap, men saken ble henlagt. Familien til kvinnen som døde i ulykken saksøkte derimot Brandy med krav om erstatning.

Yrkesmessig ble Brandy nylig bekreftet som en på rollelisten til Netflix-filmen «Best. Christmas. Ever» der hun skal spille mot Heather Graham, Jason Biggs og Matt Cedeño.

