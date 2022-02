BOOM!: Johnny Knoxville i et ublidt møte med en okse i «Jackass Forever».

Filmanmeldelse «Jackass Forever»: Gammel moro

Gamle menn gjør så teit de kan.

Av Morten Ståle Nilsen

KOMEDIE

«Jackass Forever»

USA. 12 år. Regi: Jeff Tremaine

Med: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Ehren McGehey, Dave England, Erik Andre, Jason Acuña, Preston Lacey, Rachel Wolfson

Husker du gamle dager? Da gutter og menn ble belønnet for å oppføre seg som idioter, og noe av poenget med populærkulturen var at den skulle være undergravende, ufin, i opposisjon (til «dem») og lite respektabel?

Det er en stund siden. Men ikke så lenge som man kanskje skulle tro. Det er fort gjort å forbinde TV-serien «Jackass», og de påfølgende kinofilmene, med de «frisinnede» 1990-årene. Men den hadde faktisk ikke premiere på MTV før i 2000. Tro det eller ei, og lik det eller ikke, men disse gutta – nå menn – tilhører dette århundret. Det bare føles virkelig ikke sånn.

12 år etter «Jackass 3D» (og ni år etter spinoff-en «Jackass Presents: Bad Grandpa») er «gjengen» «endelig» tilbake. Mye eldre – toastmasteren Johnny Knoxville er grå i håret nå. Men knapt noe visere.

DE ALDRENDE KJEMIKERE: Scene fra «Jackass Forever». Oppdrag: Å sette fyr på en fjert – under vann.

Et par-tre ferske tullebukker er kommet til (deriblant, sjokk av sjokk, en kvinne, Rachel Wolfson). Men det er fremdeles de gamle mesterne – Steve-O, Ehren McGehey, Dave England, Chris Pontius, Jason «Wee Man» Acuña, Preston Lacy og Knoxville selv – som får de fleste og hardeste slagene i balla. (Ryan Dunn døde i en bilulykke i 2011).

«Jackass Forever» er dels en samling nytolkninger av et sett sentimentale greatest hits (Steve-O blir sendt til værs i et eksploderende festivaltoalett, Knoxville blir stygt maltraktert av en okse), og dels noen nye stunts som alle dyrker de samme, evige humorverdiene:

Det handler mye om avføring, og enda mer om stump vold mot penis og pung. Én mann drikker grisesæd, en annen blir lenket fast i en elektrisk stol og innsmurt i honning. Noen legger laks i skrittet hans, og så slippes bjørnen løs.

PÅ NYE «EVENTYR»: Johnny Knoxville, Sean «Poopies»« McInerny, Rachel Wolfson og Steve-O (fra venstre) i «Jackass Forever».

En av de nye gutta, røslige Zach Holmes, kaster seg inn i et kaktus-bed. McGehey blir slått i skrittet av en tungvektsbokser, for deretter å bli truffet på samme sted av en hockeypuck. Dernest blir kjønnsorganet hans angrepet av en mann på en hoppestokk. (Det er lenge siden jeg har sett så mange nærbilder av testikler på kino).

Gjesteartisten Tyler, the Creator får støt i rumpa, og blir sendt i veggen. Den andre kjendisgjesten, Machine Gun Kelly, kommer lettere unna. Han blir dasket av en gigantisk skumgummi-hånd, og ramler i et svømmebasseng. Ikke så mye å skryte av, kanskje. I hvert fall ikke i denne sammenhengen.

Herrene som utsetter seg for disse festlighetene – en gang hormonelle guttunger med og uten ADHD, fra skateboard- og punkrock-miljøet – er i 50-årene nå, med alt det burde medføre av stive ledd, såre muskler og bitter livserfaring. De velger likevel å insistere på at alder bare er et tall, og kaster seg helt bokstavelig talt i – og på – det.

«MYTHBUSTERS» FOR UNDERMÅLERE: Scene fra «Jackass Forever».

Man har unektelig et inntrykk av at det er få menn i 20-årene som holder på med dumheter som dette i 2022. At dagens unge håpefulle enten sitter i et mørkt gutteromrom og spiller dataspill, eller diskuterer kjønnsteori i en kollokviegruppe på universitetet. Så om noen skal gjøre det, må «Jackass»-«legendene» gjør det selv.

Å kalle «Jackass Forever» et «blast from the past», er knapt dekkende. Å se humor så lavpannet som dette på kino i 2022, føles overmåte eksotisk, som en reise tilbake til en annen tidsregning. Ting var jammen annerledes for bare 10-15 år siden.

Jeg sier ikke bedre, for det tror jeg ikke at de var. Men annerledes. Det skal være visst.

Om jeg lo? Jepp. Gjorde det.