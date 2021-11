TRAGEDIE: Broren til skuespiller Alec Baldwin (bildet) reagerer på at han kritiseres etter skyteulykken i New Mexico.

Daniel Baldwin forsvarer broren Alec Baldwin etter skytetragedien

Skuespiller Alec Baldwin får støtte fra broren Daniel Baldwin etter ulykken på filmsettet «Rust» i New Mexico der en filmfotograf ble skutt og drept.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Daniel Baldwin hevder at broren Alec Baldwin selv ble en skyteskive etter «Rust»-ulykken på grunn av sine politiske meninger.

– Alec har ikke skylden for dette i det hele tatt, uttalte Daniel Baldwin (61) tirsdag denne uken under et Instagram Live-intervju på The Domenick Nati Show.

Det skriver Deadline.

Filmfotografen Halyna Hutchins (42) døde av skuddskaden hun fikk da skuespiller Alec Baldwin (63) avfyrte et våpen som viste seg å være skarpladet. Regissør Joel Souza (48) ble skadet i ulykken.

fullskjerm neste MINNEMARKERING: Flere hundre mennesker tente lys og markerte med ett minutts stillhet i Albuquerque, New Mexico, etter at filmfotografen Halyna Hutchins (42) ble skutt og drept av et rekvisittvåpen under innspillingen av westernfilmen «Rust». 1 av 4 Foto: Thomas Nilsson / VG

– En skuespiller er en idiot

I intervjuet sier Daniel Baldwin – som selv er skuespiller – at han mener broren ikke bærer noen skyld for Hutchins død. Han begrunner dette med at storebroren ble informert av filmens assistentregissør at revolveren som ble gitt ham var en såkalt «cold gun» (ikke skarpladd, journ.anm.).

– Husk: En skuespiller er en idiot, sa Baldwin til Domenick Nati.

– De er der for å spille. En rekke protokoller som er gjort kjent for offentligheten, og er kjent i dette tilfellet, fritar Alec for ethvert ansvar.

Narkotikaproblemer

Daniel Baldwin er den nest eldste av fire Baldwin-brødre som alle er skuespillere. 61-åringen er kjent fra en lang rekke filmer og er for tiden aktuell i TV-serien «Hawaii Five-0». Han hadde tidligere eget radioprogram, «The Daniel Baldwin Show», fra 2017 til 2019.

Baldwin har vært åpen om kokainavhengighet og problemene de har gitt ham. I 1998 ble han oppdaget løpende naken gjennom gangene til New York Plaza Hotel mens han ropte sitt eget etternavn. Han ble da arrestert for besittelse av kokain.

Skuespilleren har flere ganger hatt problemer med lovens lange arm. Våren 2006 le han arrestert på et hotell i Santa Monica for besittelse av narkotikautstyr. Et par måneder senere ble han arrestert igjen etter å ha kjørt på rødt lys og krasjet med leiebilen i to parkerte biler. Han kjørte da i 130 kilometer i timen.

Den senere tid har han engasjert seg i å hjelpe andre med å komme ut av avhengighet. I Instagram-videoer publisert hans private profil snakker han både om dette og om hvordan 60-årene er bedre enn livet tidligere.

På spørsmål fra Nati om han trodde Alec Baldwin ble forfulgt for sine politiske synspunkter i kjølvannet av tragedien, svarte Daniel Baldwin bekreftende.

– Absolutt. Du vet, Alec har et navn. Så la oss skylde på ham på grunn av hans politiske oppfatninger. Han er et mål, svarte Baldwin.

Alec Baldwin har provosert enkelte republikanere med sine mange parodier av Donald Trump på «Saturday Night Live». Han startet somTrump-parodiker i 2016 og er den som har parodiert milliardæren flest ganger i TV-showet.

Mest rasende er den tidligere presidenten selv som aldri har lagt skjul på at han la Baldwin for hat.

PRESIDENTPARODI: Skuespiller Alec Baldwin parodierte i årevis Donald Trump på TV-showet «Saturday Night Live». Her fotografert i 2017.

Da Baldwin ble belønnet med en Emmy-pris for rollen i 2017, spøkte han med Trump i takketalen.

– Endelig, Herr president, her er Emmyen din, sa Baldwin med tydelig spark til Trump som selv aldri har mottatt prisen for sitt realityshow «The Apprentice».

Etter skytetragedien har den tidligere presidentsønnen Donald Trump Jr. profittert på ulykken ved å selge T-skjorter, collegegensere og hettejakker med teksten «Alec Baldwin kills people». Profittviljen vekket sterke reaksjoner og flere Hollywood-stjerner gikk hardt ut mot Trump Jr. og mente at han hevner seg på vegne av faren.