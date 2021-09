LER FOR LIVET: Odd-Magnus Williamson i «Ingenting å le av».

Filmanmeldelse «Ingenting å le av»: Latter forlenger livet?

Han er jammen ikke snau, han Odd-Magnus Williamson.

Den 39 år gamle standup-komikeren Kasper (Williamson) sliter med slikt som en 39 år gammel standup-komiker kan slite med: Dalende popularitet, tiltagende kynisme, ølmage, en frykt for å bli «avslørt», frykt for stillhet i salen, redsel for at han rett og slett ikke er morsom lenger.

Da han i løpet av én og samme dag får vite at han har kreft og kjæresten slår opp, ligger alt til rette for at han skal drikke seg ihjel, eller i det minste bli skikkelig bitter. Men det skal vise seg at «Ingenting å le av» ikke er en sånn film. Det er en carpe the shit outta that diem-film.

Odd-Magnus Williamson, som i en periode var Norges mest radikale komiske røst, har gjennomgått en svært offentlig modningsprosess i løpet av de siste ti årene. Ut med «edgy» ubehag. Inn med åpenhjertig inderlighet. De tøffeste gutta er ofte de mykeste på innsiden.

Det er lett å applaudere og beundre denne utviklingen. Det er latterlig å være påtatt kynisk og opptatt av kred etter fylte 30 år. Det kan nok likevel diskuteres om han ikke går vel bananas i den varme og velmenende godteributikken i «Ingenting å le av».

For Williamson smører tjukt på. Det må det være lov å si. Hans Kasper blir først en helt i pasientmiljøet for å være den «eneste» som tør si «sannheten» om det verdiløse i å være uhelbredelig syk. Så møter han, og må kjempe for, kjærligheten, som han aldri har kjent før. Han må fikse et vanskelig far-datter forhold i sin omgangskrets (den syke som engel), og oppleve et par mirakler. Så skal han sette opp tidenes mest dramatiske humorshow.

Det skal en del mot og en god porsjon ego til for å skrive en gråtefilm, og så spille den tragiske helteskikkelsen selv. Jeg tar av meg lua i respekt for forsøket. Samtidig må jeg innrømme at det plager meg at Williamson trykker på absolutt alle de mest glødende klisjé-knappene i sjangeren.

«Ingenting å le av» er et visuelt produkt, og som sådan solid, om enn nokså flatt (vanskelige omstendigheter kan ha spilt inn her). Dialogen, spesielt pratsom i den første halvdelen, bærer ikke bare preg av å være skrevet – men skrevet av en tidligere standup-komiker.

Visdommen i filmen – vær deg selv og vær snill – er sunn klokskap, men får fra tid til annen et snusfornuftig preg via fortellerstemmens (også Williamson, selvsagt) filosofering om hva livet «er».

Skuespillet er helt fint. Williamson selv og Sara Khorami, som kvinnen som redder ham, får vist seg godt frem. Martinsen spiller Kaspers agent/manager i en fargerik birolle. Karoline Krüger er gøyal i det som må være et kjærlig nidportrett av Oslos humor-hertuginne Elina Krantz.

Som film om livstruende sykdom er «Ingenting å le av» sjanseløs mot – for å ta et nærliggende eksempel – «Håp» (2019). Som film om en selvopptatt bransje, humorbransjen, er den – vel, selvopptatt, påfallende lite morsom og i dyp gjeld til Judd Apatows «Funny People» (2009).

Som kinoopplevelse tåler den så visst ikke sammenligning med årets fremste norske filmer så langt, det være seg «Ninjababy» eller «Verdens verste menneske».

Som noe så gammeldags som en gråtefilm om sykdom, er det likefullt noe sympatisk ved den: Et stort behov for å si noe – og en tilsvarende vilje til å bare pøse på.