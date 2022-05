RIDER IGJEN: Ryan Wiik, her avbildet under en av flere rettssaker i 2017, har på ny inngått avtale med rettighetshaveren til Kjell Hallbings litterære univers. Hallbing solgte i sin tid over 22 millioner bøker, primært av Morgan Kane-serien.

Nytt håp for Morgan Kane-film

Drømmen rundt en Hollywood-film om hele Norges litterære cowboy, Morgan Kane, forsvant i en skandaløs rettsprosess for tre år siden. Nå er håpet tent igjen.

Av Stein Østbø

Det melder nordmannen Ryan Wiik på Facebook, der han er avbildet med Kjell Ørnulv Hallbing som forvalter bokrettighetene etter sin avdøde far, Kjell Hallbing.

Kjell Ørnulv Hallbing bekrefter selv det nye samarbeidet på nettstedet El Paso Verse.

Morgan Kane-bokserien – under Kjell Hallbings pseudonym Louis Masterson – var en av Norges største litterære suksesser i de tre siste tiårene av 1900-tallet og har hittil solgt over 22 millioner eksemplarer.

Ryan Wiiks forrige forsøk på å ta bokserien til Hollywood mislyktes imidlertid med bravur; han gründet et selskap, senere Wr Entertainment, med dette for øyet, men opplevde senere å bli sparket fra sitt eget selskap, samtidig som han krevde 90 millioner kroner for en film som aldri ble laget.

Wr Entertainment gikk konkurs i 2019.

Brukte over 30 millioner og syv år i forsøket på å lage Hollywood-film av Morgan Kane – se VGs dokumentar om den utrolige striden her!

Da Wr Entertainment gikk konkurs, tapte samtidig hans tidligere småaksjonær-venner fra Drøbak nærmere 40 millioner investeringskroner.

Men nå er Ryan Wiik tilbake, sammen med rettighetshaveren til Morgan Kanes litterære univers, Kjell Ørnulv Hallbing, i selskapet Aktor AG.

Selskapet er basert i Sveits.

– Aktor AG har ervervet rettighetene til, på nærmere bestemte vilkår, å lage film av Kjell Hallbing sine karakterer. Jeg viser til Aktor AG sine samarbeidspartnere som så langt har annonsert arbeid med bøkene «Cimarròn», «Rawlins» og «Ærens blodige vei», bekrefter Kjell Ørnulv Hallbing i en e-post til VG.

Alle tre titler er fra Kjell Hallbings øvrige litterære persongalleri, som Jesse Rawlins og Clay Allison, men forfatterens sønn og rettighetshaver svarer ikke på om selve Morgan Kane-figuren er utelatt fra den ferske kontrakten med Ryan Wiik.

– Kontraktsvilkår er, som normalt, konfidensielle, skriver Hallbing.

– Ryan Wiik har, i motsetning til det enkelte tror, svært god kunnskap om de rollefigurer min far skapte. Aktor AG har en tilnærming til visualisering jeg er komfortabel med, og derfor har jeg inngått samarbeid med Aktor AG, skriver Hallbing videre.

Han forteller at hovedfokus alltid har vært utgivelse av bøkene – trykk, e-bøker og lydbøker – noe som har vært kvalitativt svært godt ivaretatt av Cappelen Damm, og at det arbeides med internasjonal relansering.

– Når det gjelder film, håper jeg at Aktor AG lykkes med å lage film eller filmserie basert på én av min fars rollefigurer. Det var min fars ønske at dette skulle gjøres. Tidligere forsøk har dessverre ikke lyktes. Filmindustrien trenger godt materiale. Far sitt univers danner godt grunnlag for det, og vår familie ser på dette i et lengre tidsperspektiv, skriver Hallbing.

Det har ikke lykkes VG å innhente kommentar fra Ryan Wiik.

Dermed har en årelang, spinnvill historie – fra Drøbak til Hollywood, via spektakulære løfter om utbytte i hundremillionersklassen, sex-intrigerte rettssaker og et konkursrammet underholdningsselskap (Wr Entertainment) – fått et nytt kapittel.

De to mest sentrale i konflikten, og som begge i sin tid ble sparket fra Wr Entertainment – Ryan Wiik og Jim Cardwell – er begge sentrale i Wiiks nye selskap Aktor AG og tilhørende Kamara Studios. Planen er å distribuere filmer gjennom den ferske digitale løsningen NFT Motion (non-fungible token) som fordrer kryptovaluta ved kjøp.

Tross Hollywood-nedturen for tre år siden, våger Kjell Ørnulv Hallbing nå altså å satse på Ryan Wiik en gang til.

– «Venture selskaper» (som er typisk for film bransjen) er forbundet med risiko, men det er selvfølgelig svært trist at mange tapte sine investeringene i forrige prosjekt, Wr Entertainment. Jeg tapte også, hevder Hallbing i sin e-post, samtidig som han erkjenner at feil helt klart ble gjort i den prosessen.

– Hadde jeg bare hatt kunnskap gjennom VG sin «scoop video» (VGs dokumentar «Balladen om Morgan Kane», red.anm.) og enkelte andre artikler, som jeg mener ofte er ubalanserte, hadde jeg også vært negativt forutinntatt. Nå er det jo engang slik at en sak som oftest har to sider. Når det blir konflikt, eiere og ledere imellom, går det fort galt. Jeg dømmer ikke. For meg handler det om å se fremover.