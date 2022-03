FILMSTJERNER: Sam Elliott (t.v.) og Benedict Cumberbatch – sistnevnte i en scene fra «The Power of the Dog».

Western-stjerne slakter Oscar-favoritt: − Drittfilm

«The Power of the Dog» kan vinne 12 Oscar-priser, men Sam Elliott (77) gir både filmen og hovedrolleinnehaver Benedict Cumberbatch (45) det glatte lag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sam Elliott, som selv har spilt i en rekke westernfilmer, er nådeløs i beskrivelsen av filmen som kan komme til å ta storeslem under Oscar-utdelingen i slutten av mars.

77-åringen var denne uken gjest hos Marc Maron og podkasten «WTF», og da kom «The Power of the Dog» opp som samtaleemne.

– Så du vil snakke om den drittfilmen? Jeg likte den ikke. Og det har du fra en som har gjort westernfilmer fra tidenes morgen, melder Elliott.

Amerikaneren, selv aktuell som cowboy i «1883» på Paramount +, sammenligner cowboyene i den kritikerhyllede Netflix-filmen med strippegruppa Chippendales.

– De løper rundt i chaps (cowboy-bukser, red.anm.) og bare overkropper, og man får disse hentydningene til homoseksualitet gjennom hele filmen.

VETERAN: Sam Elliott i «1883» på Paramount+.

Elliott langer også ut mot britiske Benedict Cumberbatch, eller i hvert fall rolleskikkelsen som vrien og sær einstøing.

Blant annet kritiserer han 45-åringen, som kan vinne Oscar for beste mannlige hovedrolle, for at han aldri trer ut av «de jævla cowboybuksene».

– Han har to par, et i ull og et i skinn. Og hver gang han kommer spaserende inn fra et sted, så er det aldri fra hesteryggen. Vel, kanskje bare én gang. Han kommer inn i det forbannede huset, stormer opp den jævla trappen, legger seg på sengen og spiller banjo. Hva i helvete? tordner Elliott.

PÅ HESTERYGGEN: Benedict Cumberbatch.

Elliott spør også om «hvor western er i denne westernfilmen».

Regissør Jane Campion (67) får også så hatten passer. Elliott reagerer kraftig på at hun har spilt inn filmen i sitt hjemland New Zealand, mens handlingen forestiller å utspille seg i amerikanske Montana.

– Hva i helvete vet denne kvinnen om den amerikanske vesten? spør han og presiserer at filmproduksjonen får ham til å se rødt.

Ingen av stjernene fra «The Power of the Dog» har kommentert Elliotts uttalelser.

VG tipser om TV: Western-blinkskudd

SENTRAL: Kodi Smit-McPhee står også på rollelisten.

«The Power of the Dog» har allerede vunnet en rekke priser, blant annet den gjeve Golden Globe-statuetten for beste film, beste regi og beste mannlige birolle (Kodi Smit-McPhee).

Cumberbatch har fått flere utmerkelser for sin innsats, deriblant fra New York Film Critics Circle.

61-åringen ble for øvrig belønnet med egen stjerne på ærverdige Hollywood Walk of Fame mandag. Da benyttet han anledningen til å snakke om Ukraina.

OGSÅ MED: Jesse Plemons og Kirsten Dunst spiller i «The Power of the Dog».

Flere TV-nyheter: