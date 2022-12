PUBLIKUMSMAGNET: Nye «Avatar» hadde verdenspremiere i forrige uke.

Deadline: «Avatar: The Way Of Water» runder fem milliarder kroner på under en uke

Nye «Avatar» tar kinopublikum med storm verden over.

Deadline melder at «Avatar: The Way Of Water» i løpet av mandag hadde spilt inn 497,2 millioner dollar globalt, altså nær 4,9 milliarder norske kroner.

Ved utgangen av tirsdag vil filmen ha passert 500 milliarder kroner.

James Camerons oppfølger til 2009-kassasuksessen hadde verdenspremiere i forrige uke – og fikk en femmer på terningen fra VGs anmelder.

Også i Norge troner filmen øverst på Kinotoppen, med 151.259 besøkende siden åpningen.

EVENTYR: «Avatar: The Way Of Water» fikk terningkast fem av VGs anmelder.

«Avatar: The Way Of Water» var anslått å spille inn opptil 1,7 milliarder kroner i USA alene i åpningshelgen, og den skal ifølge People ha landet på litt over 1,3 milliarder i hjemlandet – og nær 4,3 milliarder globalt ved utløpet av forrige uke.

Storfilmen plasserer seg med dette på tredjeplass på listen over årets beste åpningshelger.

På førsteplass ligger «Spider-Man: No Way Home» med seks milliarder innspilte kroner i åpningshelgen, og på annenpass er «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» med 4,4 milliarder kroner.

Fortune skriver at nye «Avatar» har en prislapp på nær 2,5 milliarder kroner, men det er ikke bekreftet.

Den første «Avatar»-filmen trollbandt verden da den kom i 2009. Den gangen spilte filmen inn over 700 millioner kroner i USA i åpningshelgen, ifølge dagens kurs.

Frem til 2019 var «Avatar» den mest innbringende i amerikansk filmhistorie. I 2019 ble den imidlertid forbigått av «Avengers: Endgame», som innkasserte over 27 milliarder kroner i billettinntekter globalt (dagens kurs).

Uansett – «Avatar» kuppet rekorden tilbake i 2021, da den ble relansert i Kina. Da tok den en knepen førsteplass med 27,08 milliarder kroner.

Publikum har måttet vente lenge. Ikke bare har det tatt tid å lage filmen. I likhet med de fleste andre produksjoner ble prosjektet kraftig forsinket på grunn av coronapandemien.

«Avatar: The Way Of Water» er den første av tre oppfølgere på 3D-eventyret.

Filmen er spilt inn på New Zealand. Nordmannen Einar Martinsen (32) har hatt en finger med i spillet.

