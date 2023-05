NÅ ER DE GIFT: Justin Long omtaler seg Kate Bosworth som sin «nåværende kone» i en podcast.

Giftet seg i «hemmelighet»

Justin Long (44) slipper nyheten om at han har giftet seg med kollega Kate Bosworth (40).

Skuespillerparet bekreftet etter flere måneder med spekulasjoner at de var kjærester i mai i fjor.

I en ny podcast kommer han med nyheten om at de to har giftet seg i forbindelse med at han forteller hvordan han traff Bosworth. Det skjedde i Bulgaria.

– Jeg var der mens jeg forelsket meg skikkelig i min nåværende kone, sier han til Kyra Sedgwick i podcasten ifølge ETonline.

– Hun kom på besøk på settet, og jeg er ikke veldig fortrolig med settbesøk. (...) Men, ja, jeg elsket å ha henne der og vi hadde det helt magisk sammen, sier Long.

Bosworth har ifølge nettstedet også hintet ved at hun viste frem noe som lignet en bryllupsring på en video med Long for Amazon.

Ingen av parets representanter har bekreftet giftermålet etter at de i mars bekreftet at de var forlovet.

