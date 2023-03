DØDE: En av de mange hestene som brukes til innspillingen av «The Lord of The Rings: The Rings of Power» døde av hjertesvikt for noen dager siden. Det er uklart om hesten er en av dem på bildet.

Hest døde under «Ringenes herre»-innspilling

En av hestene som brukes i «The Lord of The Rings: The Rings of Power» døde under innspilling i England før helgen.

Det er Deadline som melder dette.

– Vi er svært lei oss over å bekrefte at en hest i produksjonen døde den 21. mars, skriver en talsperson fra Amazon Studios til Deadline.

– Hendelsen fant sted om morgenen mens hesten varmet opp i forkant av prøver. Treneren var ikke i kostyme, og filmingen hadde ennå ikke startet, skriver talspersonen som legger til at både en veterinær og en representant fra American Humane Association var til stede under hendelsen som fikk det tragiske utfallet.

– Den uavhengige obduksjonen bekrefter at hesten døde av hjertesvikt, uttaler Amazon Studios talsperson.

Ifølge Deadlines kilder skal det ha vært mer enn 30 hester som skulle brukes til denne dagens innspilling. Hesten var eid av firmaet The Devil’s Horsemen som tidligere har skaffet hester til film- og serieinnspillingene av blant annet «Wonder Woman», «Justice League», «Transformers: The Last Knight», «The Crown» og «Game of Thrones».

Dette skal være det første dødsfallet i stallen til The Devil’s Horsemen som har holdt det gående i 50 år.

Hestene skal ha blitt forberedt til kampscener i forbindelse med serien da hesten falt om. Etter at den kollapset, ble alle bedt om å forlate settet i godt over en halvtime mens hestekroppen ble fjernet.

Deretter skal innspillingen ha blitt gjenopptatt, skriver Deadline.