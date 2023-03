DA OG NÅ: Harrison Ford og Ke Huy Quan i «Indiana Jones» i 1984 og nå på Oscar-scenen natt til mandag.

Bildene av Oscar-vinner Ke Huy Quan og Harrison Ford går viralt

Klippene av Ke Huy Quan (51) som i lykkerus kaster seg om halsen på Harrison Ford (80) under Oscar-gallaen, er blitt en hit i sosiale medier.

38 år har gått siden vietnamesiskfødte Ke Huy Quan filmdebuterte som 13 år gammel barnestjerne i «Indiana Jones og de fordømtes tempel».

Gjenforeningen mellom Quan og Harrison Ford på Oscar-scenen natt til mandag, er behørig dokumentert i form av bilder og videoer.

Det var nemlig Ford som delte ut statuetten for beste film til «Everything Everywhere All at Once», og da filmstaben ble ropt opp, var det en euforisk Ke Huy Quan som løp frem og nesten ikke klarte å få kollegene raskt nok med opp på scenen.

OVERLYKKELIG: Ke Huy Qyan i øyeblikket før han omfavner sin kollega fra 38 år tilbake.

Oppe på podiet ble den overlykkelige 51-åringen stående og trippe og hoppe, før han kastet seg om halsen på sin gamle kollega.

De to klemte hverandre lenge før Quan kysset Ford på kinnet.

På TikTok og Twitter flommer det over med videoklipp delt av brukere i tårer over det de ser.

Også Ford ble grepet.

– Jeg er så glad på hans vegne. Han er en fantastisk fyr. Det var han den gangen, og det er han nå, sa filmveteranen til Entertainment Tonight etter festen.

HJERTELIG: Ke Huy Qyan og Harrison Ford.

Quan selv lot tårene fosse under prisutdelingen. Ikke minst da han tidligere på kvelden ble kåret som vinner av Oscar for beste mannlige birolle i samme film.

– Å Gud! ropte han med skjelvende stemme mens han tok imot trofeet med like skjelvende hender.

– Tusen takk! sa Quan gråtende til stående applaus fra salen.

– Mammaen min er 84 år, og hun sitter hjemme og ser på. Mamma! Jeg vant akkurat en Oscar! hikstet han frem.

Flyktning

Han forklarte så hvordan hans reise startet på en båt og at han bodde ett år i en flyktningleir.

– Og på en eller annen måte endte jeg opp her på Hollywoods aller største scene, sa han, overveldet av følelser.

– De sier at historier som dette bare skjer på film. Jeg kan ikke tro at det skjer med meg. Dette er den amerikanske drømmen, sa Quan, som takket kona og familien for støtte.

«Everything Everywhere All at Once» ble Årets store vinner, med hele syv Oscar-priser, deriblant for beste kvinnelige hovedrolle (Michelle Yeoh) og beste regi (Daniel Kwan, Daniel Scheinert).

Sluttet som skuespiller

Kinogjengere husker Quan også fra «Dødninghodegjengen (Goonies)» i 1985. Han takket sin motspiller fra den gangen, Jeff Cohen (48), i talen sin, og beskrev han som «sin «Goonies»-venn for livet».

Cohen selv har lagt skuespillerkarrieren på hylla for lengst.

Sånn kunne det også gått med Quan, som la opp som skuespiller i 20 år, før han gjorde comeback i 2021. Han har i andre intervjuer forklart hvordan han strevde med å få roller, og begynte å tvile på at han var god nok.

– Drømmer er noe man må tro på. Jeg ga nesten opp min. Tusen takk for at dere ønsket meg velkommen tilbake, sa en rørt Quan foran Oscar-gjestene og TV-seere verden over.

1984: Harrison Ford, Ke Huy Quan og Kate Capshaw i «Indiana Jones»

På Oscar-gallaen fikk Quan også gjensyn med Steven Spielberg (76), som regisserte ham og Harrison Ford i «Indiana Jones», samt skuespiller Kate Capshaw (69), som også figurerte i 80-tallsklassikeren.

Spielberg har Quan hatt kontakt med i ettertid, og Quan har forklart i TV-intervjuer at Spielberg hvert år sender ham julegave i posten.

GJENSYN: Steven Spielberg, Ke Huy Quan og Kate Capshaw på Oscar-gallaen.

Oscar-vert Jimmy Kimmel (55) inviterte Quan til sitt «Jimmy Kimmel Live» dagen derpå, mandag. Quan var fortsatt iført smoking og hadde Oscar-trofeet i hånden.

– Jeg visste ikke at du kom, hva gjør du her? spøkte Kimmel, ifølge Entertainment Tonight.

– Jeg ser etter bilen min, svarte Quan like humoristisk, og forklarte at han ikke hadde sovet siden kvelden før.

– Jeg vil aldri legge meg igjen, Jimmy. Jeg kan ikke la min aller beste kveld noensinne ta slutt, sa han smilende.

VGs anmelder ga «Everything Everywhere All At Once» terningkast fire da den kom i fjor. Filmen har høstet en rekke andre priser også. Blant annet har Ke Huy Quan vunnet flere utmerkelser, som for eksempel Screen Actors Guild.

