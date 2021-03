HYLLES: «Zack Snyder’s Justice League» er på alle superhelt-interessertes lepper om dagen. F.v.: Ben Affleck, Gal Gadot, Zack Snyder. Foto: Clay Enos / HBO Max

Fansen krever mer «Justice League»

I 2017 ble storfilmen latterliggjort, og helte-universet ble lagt på is. Nå har pipen fått en helt annen lyd.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

Etter at verden endelig fikk se Zack Snyders versjon av «Justice League» har hashtagen #RestoreTheSnyderVerse gått varm, og har nå blitt brukt over én million ganger på Twitter.

Fansen vil nemlig se mer av hva regissøren kan få til med Superman, Wonder Woman og de andre heltene i DC-universet, til tross for at franchisen nærmest var erklært død for noen år siden.

Hverken «Batman v. Superman: Dawn of Justice», nevnte «Justice League» eller «Suicide Squad» klarte å trollbinde publikum, og man hadde nesten gitt opp håpet om at selskapet skulle klare å hamle opp med Marvels totaldominans i superhelt-verden. Nå virker det som at Snyder har snudd massene.

HELTER: Zack Snyder sammen med Superman-skuespiller Henry Cavill. Foto: Rob Griffith / AP

Litt kontekst:

Snyder var i utgangspunktet mannen som skulle styre DC-skuten, og «Justice League» skulle være deres «Avengers». Slik gikk det imidlertid ikke, da hans datter Autumn tragisk nok gikk bort, midtveis i produksjonen. Joss Whedon fikk i oppgave å fullføre filmen, men resultatet fikk aldri mottagelsen man håpet på.

Det gikk likevel gjetord om at det fantes en annen versjon av filmen, og de neste årene brukte fansen hyppig hashtagen «ReleaseTheSnyderCut». TIL slutt ga Warner Bros. etter, og ga Snyder muligheten til å fullføre filmen han begynte på. Den hadde premiere på HBO tidligere i mars.

VGs anmelder ga versjonen terningkast seks.

Får støtte

Det er ikke kjent hva Zack Snyder selv tenker om muligheten til å fortsette å utvide DCEU (DC Expanded Universe).

En av dem som likevel virker å støtte ideen, er Ray Fisher. Skuespilleren spiller rollen som Victor Stone aka Cyborg i filmen, og tvitret nylig sin utvetydige mening:

Det svinger med andre ord litt i DC-universet om dagen. Fredag er det i tillegg premiere på «Wonder Woman 1984», en film VGs anmelder kaller «superskuffende».

Som om ikke det var nok for tilhengerne har regissør James Gunn lovet en helt ny trailer for «Suicide Squad 2» i løpet av fredagen.