POPULÆR: Naomi Ackie, her på British Independent Film Awards i London i 2018. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Naomi Ackie skal spille Whitney Houston

Britiske Naomi Ackie (28) skal spille hovedrollen i filmmusikalen om avdøde Whitney Houston.

Nå nettopp

Det melder Variety, Deadline og en rekke andre store medier.

Sony står bak filmen, som har tittelen «I Wanna Dance With Somebody».

Regissør Stella Meghie sier en kunngjøring at de har brukt svært lang tid på å lete etter den rette til å fylle rollen.

– Naomi Ackie imponerte oss gjennom hele prosessen. Jeg ble rørt over hennes evne til å fange scene-tilstedeværelsen til et globalt ikon, samtidig som hun bringer frem det menneskelige ved selve personen, sier Meghie.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

«I Wanna Dance With Somebody», som får premiere i november 2022, tar for seg livet og karrieren til Whitney Houston. Houston døde i 2012, bare 48 år gammel.

Medprodusent Pat Houston, som representerer Whitney Hustons etterlatte og ledere selskapet som bestyrer forretningene hennes, sier at Ackie har en enestående kvalitet når det gjelder «å transformeres til den kvinnen fansen og hele verden elsket».

– Vi ser frem til denne reisen med henne, sier Houston, som var Whitneys svigerinne og også manager i flere år.

les også Dommer stoppet familien fra å selge Whitney Houstons Emmy-statuett

Ackie vant nylig den gjeve BAFTA-prisen i hjemlandet England for sin rolle i Netflix’ «The End of the F***Ing World». Kinopublikum kjenner henne også fra «Star Wars: The Rise of Skywalker». 28-åringen er også aktuell i den kommende musikalen «The Score».

Manuset til Whitney-filmen er skrevet av Anthony McCarten (59), som også skrev manuset til Queen-filmen «Bohemian Rhapsody».

Naomi Ackie har selv til gode å kommentere det prestisjefylte jobboppdraget.

Også i 2017 kom det en film om Whitney Houston, «Whitney: Can I Be Me»: En amerikansk tragedie», som fikk en firer på terningen av VGs anmleder.