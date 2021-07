SAKSØKT: Nicolai Cleve Broch, Agnes Kittelsen og Jon Øigarden er alle saksøkt av sin danske agent, Panorama Agency. Nå viser det seg at også filmfotografen Lars Vestergaard er en del av søksmålet. Foto: VG/NTB

Panorama Agency saksøker filmfotograf

Den danske agentkjempen Panorama Agency har saksøkt filmfotografen Lars Vestergaard på linje med norske Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen.

Av Stein Østbø

Det bekrefter advokaten til Panorama Agency (PA), Bjarke Vejby, overfor VG.

– Lars Vestergaard inngår i det norske komplekset som sambehandles i Københavns Byret. Lars Vestergaard var fotograf på «Lykkeland 1». Saken angår honorar av inntekter som fotograf på norske «Lykkeland 2». Etter PAs oppfatning har han utsatt den formelle kontraktunderskrivelsen til umiddelbart etter utløp for å unngå å betale honorar til PA, skriver Vejby i en e-post.

Lars Vestergaard er en svært anerkjent filmfotograf som har jobbet mye i Norge, blant annet på «Halvbroren», «Aber Bergen» og «Mammon», ved siden av «Lykkeland», og har blant annet hentet inn tre Gullruten-priser.

– Det er korrekt at jeg er stevnet av PA, og at min sak sambehandles med Agnes Kittelsen og Jon Øigarden. Jeg undrer meg over dette søksmålet, sier Vestergaard til VG og avslår høflig å gi flere kommentarer.

Det har gått to uker siden VGs avsløring av søksmålet mot Jon Øigarden, Agnes Kittelsen og Nicolai Cleve Broch, som alle er i PA-stallen. Tvisten handler om uenighet rundt skuespillernes kontrakter og PAs krav om provisjon i lang tid etter kontraktsoppsigelse.

I tillegg til de tre som agentfirmaet har stevnet for retten, representerer PA også navn som Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, Anders Danielsen Lie, Marie Blokhus, Mariann Saastad Ottesen og John Carew, for bare å nevne noen.

Ifølge Benjamin Boe Rasmussen, formann i Dansk Skuespillerforbund, er kravet om provisjon etter kontraktsoppsigelse uvanlig.

SAKSØKT: Den danske filmfotografen Lars Vestergaard. Foto: Panorama Agency

– Det er langt fra normalt at agenter i Danmark krever provisjon fremadrettet hvis man ikke lenger har kontrakt. Vi har i Danmark laget retningslinjer for god skikk for agenter. God skikk innebærer ikke lange perioder med provisjon etter oppsigelse av kontrakten, og man kan som agent ikke slutte seg til våre retningslinjer, hvis man har det i sine kontrakter, sier han.

– Mener du at Panorama Agency opptrer i strid med retningslinjene for god skikk for agenter?

– Ja, det mener jeg de gjør. Det er i strid med våre retningslinjer, når PA krever provisjon etter opphør av kontrakten. De krever altså penger for arbeide som de ikke har formidlet til skuespilleren, sier Boe Rasmussen.

Bjarke Vejby i PA sier at «Benjamin Boe Rasmussens utsagn ikke stemmer med de faktiske forhold».

– Det er en fullstendig innarbeidet internasjonal praksis at det betales agenthonorar av inntektene ved serier – uansett om agentavtalen har blitt sagt opp midt i forløpet. «God skikk» sier intet om dette, skriver Vejby som presiserer at PA per nå ikke har rettssaker gående med medlemmer i Dansk Skuespillerforbund, som Lars Vestergaard altså ikke er en del av.

Benjamin Boe Rasmussen kaller likevel forbundets forhold til PA for «en smule anstrengt».

– Fordi vi har en liten håndfull saker med medlemmer som er utfordret i forhold til deres tilhørighet og kontrakter med PA, sier han.

Etter VGs avsløringer for to uker siden, sendte PA ut en mail til sine klienter der de redegjorde for situasjonen og forhandlingene som har foregått med Norsk Skuespillerforbund i forbindelse med søksmålet mot de tre norske skuespillerne.

Der står det blant annet følgende:

«Vi regner med, umiddelbart etter sommerferien, å utarbeide nye kontraktsvilkår, slik vi løpende gjør og som er basert på internasjonale standarder. Vi vil deretter tilby dere disse avtalene fremover som vil være gjeldende i forholdet mellom PA og den enkelte klient».

Både PA og Norsk Skuespillerforbund har tidligere uttalt til VG at de per i dag ikke ser en løsning på saken, og at det ligger an til rettssak en gang tidlig i 2022.