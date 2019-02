FILMVETERAN: Liam Neeson, her på en premiere i London for en tid siden. Foto: Vianney Le Caer / AP

Liam Neeson forsvarer seg etter sjokkintervju: – Jeg er ikke rasist

Hollywood-stjernen (66) ble tirsdag grillet på TV om hvorfor han kom med den omstridte uttalelsen om ønske om hevn mot svarte menn.

Filmstjernen fortalte i et intervju tidligere i uken om hvordan han for en tid siden gikk rundt i gatene med et våpen, rasende av hevnlyst etter at en av hans kjære var blitt voldtatt av en svart mann.

– Jeg spaserte opp og ned ulike gater med en batong, mens jeg håpet at jeg ville bli konfrontert av noen. Jeg skammer meg over å si det, men i omtrent en uke gikk jeg rundt og ønsket at en svart jævel ville komme ut fra en pub og terge meg med noe, skjønner du? Så jeg kunne ta livet av ham, sa Neeson til The Independent.

Reaksjonene uteble ikke. De siste to døgnene har Neeson blitt sablet ned i sosiale medier for det som mange beskriver som rasisme. Nå har han valgt å svare for seg.

Tirsdag stilte den verdensberømte iren opp i TV-showet «Good Morning America», der han på direkten med publikum i studio ble konfrontert av reporter Robin Roberts (58).

– Jeg er ikke rasist, presiserer Neeson i det nye intervjuet.

Neeson opplyser for øvrig at voldtekten han snakker om, ligger 45 år tilbake i tid, og at kvinnen som ble utsatt for den, ikke lever lenger.

Fikk hjelp av prest

Han nekter ikke for å ha sagt det han gjorde. Så foreligger det også lydfil fra intervjuet. Neeson beskriver også nå den «primitive hevntrangen» han følte, og forteller hvordan han oppsøkte områder der det var mange svarte for å få et påskudd til å drepe.

– Jeg gikk ut fire-fem ganger med det målet for øyet. Til jeg tok fatt i meg selv. Dette behovet for hevn både sjokkerte og såret meg. Jeg oppsøkte profesjonell hjelp og hadde samtale med en prest – jeg er katolikk.

I det som må kunne beskrives som en solid alvorsprat, spør TV-reporteren Neeson om han innser hvor dypt han har såret mange med det han sa. Hun spør hva han tenker om det å kunne ha tatt livet av en helt uskyldig mann den gangen, bare på grunn av hudfargen.

– Ja, du har absolutt rett. Men jeg tenkte ikke på det på da. Og det sjokkerte meg. Det primitive hatet, sier Neeson, og forklarer at uttalelsen falt under pressetreff for hans nye hevnthriller «Cold Pursuit», regissert av norske Hans Petter Moland (63). Her spiller Neeson nemlig en far som søker hevn etter at sønnen er blitt drept.

Takker Gud

Filmveteranen forklarer noe av den voldsomme reaksjonen den gangen med at han vokste opp i Nord-Irland med tumulter som følge av krigen mellom katolikker og demonstranter. Han hevder at han hadde reagert på samme måte om hans venn hadde sagt at voldtektsmannen var brite, ire, litauer eller skotte.

– Jeg prøvde å stå opp for min kjære venn og forsvare hennes ære, men på en grusom måte. Som den ganske intelligente fyren jeg er, så overrasket det meg da jeg kom til meg selv igjen. Heldigvis endte det ikke med vold, takk Gud. Vold avler vold, sier han.

Neeson ser ukomfortabel ut, der han sitter, og Roberts berømmer han for at han ikke «feiger ut», men stiller opp for å fordømme sin egen reaksjon fra den gangen. Hun peker på det faktumet det ikke ligger noen avsløring bak det han nå snakker ut, men at Neesons selv helt frivillig velger å fortelle om det han opplevde.

Lærdom

Roberts spør om hva Neeson vil at folk skal lære av hans betroelser.

– At folk skal åpne opp og tørre å snakke. Vi prøver alle å være politisk korrekte. Men vi skraper bare i overflaten når det gjelder rasisme og hykleri. Jeg husker da vi spilte inn «Schindlers Liste» for 26 år siden. Sjåførene som kjørte oss til settet kom med nedsettende kommentarer om jøder. Jeg trodde ikke mine egne ører, sier Neeson som vant Oscar for rollen som Oskar Schindler.

«Cold Pursuit» har USA-premiere denne uken og i Norge 1. mars. Den norskregisserte filmen er den amerikanske versjonen av «Kraftidioten», som Hans Petter Moland var i Berlin med i 2014, og hvor Stellan Skarsgård (67) spilte hovedrollen. Moland befinner seg nå i New York, hvor rød løper og filmpremiere venter.

