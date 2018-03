TMZ: Dunaway og Beatty gjør Oscar-comeback etter skandalen

Warren Beatty og Faye Dunaway fikk hele verdens oppmerksomhet mot seg da de leste opp feil Oscar-vinner i fjor. Nå går de på podiet igjen, ifølge TMZ.

Ett år er gått siden Beatty ropte opp «La La Land» som vinner i kategorien «Beste film». Hele crewet var oppe på scenen og i gang med takketaler da de oppdaget at de ikke hadde vunnet likevel. Derimot var det konkurrenten «Moonlight» som skulle hedres.

Skandalen var et faktum. Beatty og Dunaway skyldte – med rette – på de ansvarlige for konvoluttene. Det hadde nemlig skjedd en alvorlig blemme i kulissene.

Oscar-akademiet la seg langflat, og to akademiets betrodde tjenere fikk sparken .

Men nå er det et nytt år og nye muligheter. Nettstedet TMZ skriver at både Dunaway og Beatty skal være prisutdelere i år igjen. De siterer ikke navngitt kilder, som hevder at Hollywood-veteranene denne uken møtte opp i Dolby Theatre i Los Angeles for å øve på oppdraget før søndagens store galla.

– De gikk gjennom det de skulle si, to ganger. Hun startet med: «Å dele ut pris, er bedre når det skjer for andre gang», og Beatty fortsatte med: «Og vinneren er «Tatt av vinden», sier insideren til TMZ.

Altså tyder alt på at de to også denne får æren av å lese opp vinneren av trofeet for «Beste film», som selvsagt ikke er «Tatt av vinden», klassikeren fra 1939. Hvilke filmer, skuespillere, regissører og bransjefolk som stikker av med verdens gjeveste filmpris søndag, er en ekstremt godt bevart hemmelighet.

De som kjemper om Oscar for beste film, er: «Call Me By Your Name», «Darkest Hour», «Dunkirk», «Get Out», «Lady Bird», «Phantom Thread», «The Post»,«The Shape of Water» og«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri».

