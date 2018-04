PAR? Brad Pitt og Neri Oxman er tause når det gjelder de intense spekulasjonene. Foto: Getty/AFP

Neri Oxman utpekes som Brad Pitts nye flamme

Publisert: 20.04.18 11:26

2018-04-20

Brad Pitt (54) skal ifølge flere amerikanske medier ha dyrket et nært vennskap i all hemmelighet til teknologiprofessor Neri Oxman (42).

Amerikanske aviser, blader og nettsteder har brukt mye spalteplass på det angivelige forholdet de siste ukene.

Israelsk-amerikanske Oxman er professor ved Teknologisk Institutt i Massachusetts. Hun er arkitekt, kunstner og teknisk designer, og Pitt skal første gang ha kommet i kontakt med henne i november i fjor da han ble kjent med noen av hennes produkter. Han ba om å få møte henne i Boston, hvor hun har sin base, og siden skal de to ha hatt tett kontakt, melder en rekke kilder.

Pitt og Oxman har selv hverken bekreftet eller avkreftet romansen.

Us Magazine skriver at Pitt og Oxman snakker sammen på telefonen flere ganger om dagen og at de er oppslukt av hverandre. Men det er slett ikke bare tabloidene som boltrer seg i det som omtales som alt fra et «profesjonelt vennskap» til en «gryende forelskelse»:

« Neri Oxman tilbringer tid med Brad Pitt, og internett går berserk », skriver Architect’s Newspaper .

Business Insider beskriver Oxman som en «rockestjerne» på sitt felt. Avisen skriver også at Pitt har en rival i milliardæren Bill Ackman (51), og at Oxman og sistnevnte har datet en stund.

The Times mener at Pitt med dette legger seg på «George Clooney-linjen» ved å finne en kvinne utenfor bransjen, og som er både «smellvakker og supersmart». Hollywood-stjernen Clooney (57) , som for øvrig er en nær venn og kollega av Pitt , satte punktum for sin mangeårige ungkarstilværelse da han giftet seg med menneskerettighetsadvokat Amal Clooney (40) i 2014 .

Nei Oxman er født i Haifa i Israel. Moren er israelsk og faren amerikaner. Hun har høstet en rekke høythengende priser for sin miljøvennlige og økologiske design- og kunstnervirksomhet og betraktes som en pionér på sitt felt.

« Det er en ny kvinne i Brad Pitts liv, og hun er israeler », skriver Jerusalem Post .

Mens Pitt har to ekteskap bak seg, med Jennifer Aniston (49) og deretter Angelina Jolie (42) , har Oxman vært gift én gang før. Hun giftet seg med den argentinske komponisten Osvaldo Golijov i 2011, og paret ble skilt i fred og fordragelighet i 2015. Oxman har ingen barn, mens Pitt har seks med Jolie.

Det var i september 2016 at bomben slo ned – Pitt og Jolie hadde gått hver til sitt . Bruddet var bittert , og stjerneparet har i ettertid måttet få rettens bistand til å avgjøre omsorg og samvær for de seks barna. Pitt har siden snakket åpent om at han i lang tid har misbrukt alkohol , og at han nå har tatt grep for å få bukt med avhengigheten.

Jolie skal ifølge Hollywood Life ikke ha kjent til Pitts nye, nære vennskap med Oxman, og kilder nær Hollywood-dronningen hevder at hun sliter med sjalusi over at han allerede svermer for en ny. Jolie selv har forholdt seg taus.