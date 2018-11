MANUSFORFATTER FÅR KRITIKK: Terry Rossio har en lang Hollywood-karriere bak seg. Foto: Barry King / Getty Images North America

«Pirates of the Caribbean»-manusforfatter i språkbråk

FILM 2018-11-27T08:03:20Z

Terry Rossio var i en diskusjon om trakassering og brukte «N-ordet» (nigger) som eksempel på noe man ikke bør bruke. Det ble det bråk av.

Publisert: 27.11.18 09:03

Terry Rossio, manusforfatter som blant annet står bak «Pirates of the Caribbean» «Shrek», har måttet beklage at han i det hele tatt brukte «N-ordet» som eksempel på noe som ikke er bra. I en diskusjon på Twitter var temaet trakassering og stereotypisering. Rossio tok til orde for at å kalle vaksinemotstandere for «anti-vax» var det samme som å bruke «N-ordet».

Problemet oppsto da han faktisk brukte ordet, noe som han nå har måttet beklage. Ifølge Los Angeles Times var det mange reaksjoner på at han brukte uttrykket, og at han trakk sammenligningen.

– I en nylig Twitter-melding hvor jeg argumenterte mot hatprat og stereotypisering brukte jeg «n-ordet» som et eksempel på hva man ikke bør bruke. Det var feil av meg. Jeg beklager. Jeg forstår nå at det ordet ikke har noen plass i noen samtale noen gang, skriver han i beklagelsen storavisen Los Angeles Times refererer.

Avisen skriver at de imidlertid ikke kan bruke ordet i deres publikasjon, selv når de skal referere denne saken.