OVERLEVDE UTØYA: Rakel Mortensdatter Birkeli (23) er en av fortellerne i «Rekonstruksjon Utøya». Foto: Privat

Utøya-overlever Rakel (23) rekonstruerte terroren på film: Overrasket over egne reaksjoner

Rakel Mortensdatter Birkeli gjenforteller i detalj marerittdagen i «Rekonstruksjon Utøya».

23-åringen fra Lakselv er en av fire Utøya-overlevende som i detalj, nesten uten rekvisitter, går gjennom opplevelsene sine fra 22. Juli. I filmen «Rekonstruksjon Utøya», som ble vist for første gang under Bergen Internasjonale Film festival, gjenskaper og bearbeider ofrene det som skjedde sammen med tolv andre ungdommer som spiller ut fortellingene.

Rakel Mortensdatter Birkeli (23) var bare 16 år da hun var på Utøya. Hun var i utgangspunktet skeptisk til prosjektet, men ble med etter å ha fått det forklart av regissøren.

– Det er viktig etter hvert å tørre å snakke om dette. Det har vært mye fokus på Breivik og rettssaker, men historiene har ikke kommet så godt frem, sier hun til VG.

Hun hadde tidligere fortalt historien sin på foredrag for videregåendeelever i Sverige i 2016. I detalj gjenfortalte hun sin historie, og tilbakemeldingene var mange og sterke.

– Folk takket meg for at jeg delte historien. De tilbakemeldingene var nok viktige for at jeg valgte å bli med i filmen. Jeg visste det kunne bli tøft, og at det antagelig kom til å vekke noen reaksjoner hos andre.

– Ikke hos deg selv?

– Det er litt interessant, det der. Jeg har hele tiden vært åpen og snakket med mine nære og venner om Utøya. Snakket med psykolog. Jeg følte jeg hadde gått mange runder og bearbeidet dette, forteller Rakel.

– Men der ble jeg tatt på sengen. Filminnspillingen og prosessen med den ble en nøkkel til et følelsesliv jeg ikke har vært i kontakt med før, og gitt meg en ny innsikt. Det var veldig interessant, og sikkert vanskelig for andre å forstå.

Innspillingsprosessen ble dermed en del av Rakels bearbeidelse av hele Utøya-tragedien.

– Det hadde jeg aldri trodd. Noe løsnet der.

Hun sier samholdet mellom de overlevende, skuespillerne og crewet ble helt spesielt i løpet av tiden filmen ble spilt inn i Målselv. Og hun ble imponert av ungdommene som «spilte» scenene fra Utøya.

– Det var veldig sterkt. At de klarte å sette seg så grundig inn i historiene våre, at de turte å kjenne på følelsene, det var veldig tøft gjort.

23-åringen er veldig bevisst på at måten hun har bearbeidet 22. Juli på kanskje ikke er den rette for alle. Hun har likevel fått mange gode tilbakemeldinger fra andre overlevende som synes det er bra at hun turte.

– Vi er alle forskjellige, og dette er ikke måten for alle nei. For noen kan det hjelpe, og kan det hjelpe noen betyr det noe for meg. Så håper jeg alle kan respektere hverandres måte å bearbeide dette på. Dette er en måte, og det er ikke fasiten.