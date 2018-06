Harvey Weinstein i retten: Hevder sin uskyld

Harvey Weinstein (66) møtte opp i rettssalen i New York i dag for å erklære seg «ikke skyldig» i voldtektsanklagene.

Den tidligere så berømte stjerneprodusenten ankom State Supreme Court på Manhattan tirsdag morgen lokal tid. Dommer i saken er James M. Burke.

Weinstein ankom rettslokalet sammen med sin advokat Benjamin Brafman. Han sa ingenting til det oppmøtte pressekorpset, men kostet på seg et lite smil før han forsvant inn i lokalet.

Kort tid etter meldte nyhetsbyrået AP at Weinstein erklærer seg uskyldig i anklagene. Han er tiltalt for to tilfeller av voldtekt og ett overlagt seksuelt overgrep.

Kun en halv time etter forlot Weinstein rettsmøtet. Saken skal etter planen opp i retten den 20. september.

Weinsteins forsvarer, Benjamin Brafman, har for lengst varslet at hans klient vil nekte skyld i retten .

– Vi akter å være raske med å avskaffe disse tiltalepunktene, og vi tror at i slutten av denne prosessen, vil Weinstein være rensvasket. Weinstein har alltid hevdet at all seksuell aktivitet han deltok i, var samtykkende, uttalte Brafman for halvannen uke siden.

Dersom Weinstein blir dømt, er strafferammen på 25 års fengsel .

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Tiltalen er et resultat av måneder med etterforskning. Påtalemyndigheten mener at Hollywood -mogulen utnyttet sin posisjon, penger og makt til å lure unge kvinner inn i situasjoner der han kunne misbruke dem seksuelt. Etterforskningen pågår fortsatt.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Over 40 kvinner har stått frem med påstander om produsenten, men Weinstein er tiltalt på tre punkter relatert til to kvinner: to voldtekter av samme peson samt seksuelt misbruk av ytterligere én kvinne. Hendelsene stammer fra 2013 og 2004.

Da Weinstein overga seg seg til politiet 25. mai, ble kausjonen satt til om lag åtte millioner kroner, en sum som ble betalt samme dag. Weinstein må imidlertid bære elektronisk fotlenke. I tillegg skal passet hans være inndratt, og han må søke om tillatelse fra retten til å reise utenfor New York og Connecticut.

66-åringen er også under etterforskning for flere tilfeller av seksuelle overgrep i London og Los Angeles.

Blir grøsserfilm

Weinstein, som har produsert filmsuksesser som «Shakespeare in Love», «Gangs of New York» og «Nine», er selv i ferd med å bli filmhistorie. «Carrie»-regissør Brian De Palma (77) er ifølge People i ferd med å skrive manus til en skrekkfilm basert på Weinstein-skandalen.

– Jeg er i dialog med en fransk filmprodusent, opplyser De Palmas, som opplyser at hovedpersonen i filmen ikke vil ha Weinsteins navn.

– Men det blir en grøsser, med en sex-forbryter, og alt vil utspille seg i filmindustrien, forteller han.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Det var New York Times som 5. oktober i fjor slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som film-mogulen skal ha begått siden 1990. Dette var starten på #metoo-kampanjen verden over .

Avisens opprulling er senere belønnet med den gjeve Pulitzer-prisen.