ENDA EN HELT ER OSS FØDT (GJESP): Simu Liu i «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings».

Filmanmeldelse «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings»: Kampsport og krimskrams

Samme gamle, nå med kampsport og noen armbånd attåt.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

EVENTYR / ACTION

«Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings»

USA. 12 år. Regi: Destin Daniel Cretton

Med: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Meng’er Zhangm, Michelle Yeoh, Fala Chen

Ingen superhelt skal gå arbeidsledig i våre dager. Så her er Shang-Chi, en Marvel-karakter som debuterte i 1973, i kjølvannet av dillen for asiatiske kampsporter som Bruce Lee introduserte i det dekadente vesten.

Det er det som kalles en opprinnelseshistorie, og den begynner slik: Med Xu Wenwu (Leung) som har herjet verden i mang en mannsalder ved hjelp av kreftene i 10 magiske ringer han har tilegnet seg. Wenwu er ingen god mann, men han blir bedre av å treffe den skjønne Li (Chen), som bygger og bor i Ta Lo, et magisk rike beskyttet av en skog som lukker seg rundt dets innbyggere.

De forelsker seg og får en sønn, Shang (Li), og en datter, Xialing (Zhang), og Wenwu legger smykkene i et skrin. Så dreper noen Li, hvorpå Wenwu forståelig nok blir slemmere igjen. Barna blir oppdratt til på bli krigere som skal hjelpe ham å få hevn. Treningen ser knallhard ut.

USA, UMULIGHETENES LAND: Awkwafina og Simu Liu i «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings».

Men Shang stikker av. Blir til den slappe «Shaun» i sitt nye hjem, San Francisco, der han sammen med bestevenninnen Katy (Awkwafina) parkerer biler på et flott hotell som han selv, den døgenikten, aldri vil få råd til å ta inn på.

Så, etter en fin kampsport-actionsekvens om bord på en buss på vei gjennom den unike topografien i den amerikanske storbyen, kaller skjebnen. Shang må hjem for å ordne opp med far og søster, som begge er sinte for at han stakk av. Katy, som vet atskillig mer om å være sarkastisk enn hun gjør om kampsport og magiske landsbyer i Kina, blir med.

MED GODT HUMØR: Awkwafina og Simu Li tar kollektivtrafikk i «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings».

Jeg ser at «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings» har fått mye åtgaum i produksjonslandet USA for å være en «annerledes» Marvel-film. Men det er utenpå.

«Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings» er bitte litt annerledes på grunn av kampsport-elementet, som spesielt gjør seg gjeldende i filmens første og klart beste halvdel. Og den er bitte litt annerledes fordi det er så få vestlige ansikter å se i den. Dette siste er strengt tatt som seg hør og bør i en film om asiatiske disipliner og mytologi.

SMYKKER SEG: Simu Liu i «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings».

Men gjør det «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings» til en god film? Det synes jeg ikke. Selv de mest vellykkede actionsekvensene bærer preg av å være 70 prosent tegnefilm, og det siste, endeløse slaget, hvori Shang må ty til en slags ballettaktig dans for å få has på en gjenstridig drage, skiller seg ikke nevneverdig fra de siste, endeløse slagene i 95 % av alle andre superheltfilmer.

Historien er den samme gamle leksen om ære og blodhevn. Den er ikke godt fortalt en gang.

MER OG MINDRE KAMPVILLIGE: Meng’er Zhang, Simu Liu og Awkwafina (fra venstre) i «Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings».

Awkwafina og Ben Kingsley – sistnevnte i en rolle som hoffnarr med Liverpool-aksent – bidrar med filmens glimt i øyet, som må sies å være sårt tiltrengt. Det er forbigående gøy å se fantasifigurer fra østlig mytologi – hester med paljett-pels og hodeløse kreaturer som er en slags blanding av fjærkre og pattedyr. Hva gjelder resten: Alt ved det vanlige.

Greit. Alle nye kull med 12-åringer «trenger» kanskje en film eller to à la denne før de skal bli tenåringer. Men det betyr ikke at vi bør slutte å drømme om en verden der de er bedre. Mye bedre.