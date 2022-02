KRANGLER: Angelina Jolie og Brad Pitt

Brad Pitt saksøker Angelina Jolie

Angelina Jolie har solgt en vingård hun eide med eksen til en russisk oligard. Det liker Brad Pitt dårlig.

Av Øystein David Johansen

Rettspapirer som ET online har fått tak i i forbindelse med barnefordelingssaken viser at Jolie har solgt gården til russeren Yuri Shefler.

Pitt krever nå erstatning og at salget blir annullert. De to kjøpte gården sammen i 2008, og ifølge ET har Pitt brukt mye tid og penger der siden.

I søksmålet går han god for at Jolie kjøpte seg inn med 40 prosent, men han hevder det var kun han som gjorde vingården til en suksess.

Han hevder også at skilsmissepapirene (de to skilte seg i 2019) gjorde det klart at de hadde en felles enighet om at ingen av dem skulle selge seg ut uten at den andre godkjente det.

Jolie fortalte en dommer, i et annet søksmål, at hun hadde gjort en avtale om salg til en ikke-navngitt person, som Pitt skal ha godkjent å vurdere. Pitt hevder imidlertid at han deres avtale innebærer at han har forkjøpsrett, men at Jolie ikke ga ham dette. Han skal ha blitt sjokkert da salget til Shefler gikk igjennom, han sier han aldri ga godkjennelse til det.

Pitt hevder også at han ikke kan drive gården når Shefler er inne på eiersiden.

Det tidligere paret har vært i retten for å få løst en barnefordelingssak.