«DET VAR BARE MAMMA SOM RINGTE, ÆRESORD»: Agnes Kittelsen i «Full dekning». Jan Gunnar Røise titter frem bak henne.

Filmanmeldelse «Full dekning»: Bordet fanger

Svett selskapslek på pinefull parmiddag.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMAKOMEDIE

«Full dekning»

Norge. 9 år. Regi: Arild Andresen

Med: Thorbjørn Harr, Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch, Ellen Birgitte Winther, Sara Khorami, Kyrre Hellum, Jan Gunnar Røise

Tre par møtes til middag hjemme hos Heidi (Ellen Birgitte Winther) og Truls (Nicolai Cleve Broch) på Hamar. På menyen: selvskutt rype. Vegard (Jan Gunnar Røise) kommer alene.

Det umiddelbare inntrykket er at de 3 X 2 befinner seg på ulike punkter på lykke-i-samlivet skalaen. Heidi og Truls snakker fremdeles sammen, selv om det mest er om datteren Emma (Oda Garnås Paaske). Det er mer enn Tor Anders (Thorbjørn Harr) og Ingvild (Agnes Kittelsen) gjør. Mina (Sara Khorami) og Jørgen (Kyrre Hellum) har bare vært sammen i ett år. Det hjelper jo.

Under forretten får en av dem en forferdelig idé: La oss legge mobilene på bordet, og så er alt som måtte komme av oppringinger og tekst- og bildemeldinger felleseie resten av kvelden! Full åpenhet. Hodet på blokka.

IDDIOTBOKSEN: Scene fra «Full dekning».

Det sier seg selv at det som dukker opp, får konsekvenser for parforholdene og vennskapene som allerede i utgangspunktet er skjøre. Hvem skjuler hva for hvem? Hvem er utro – eller vurderer å være det? Hvem går i terapi i hemmelighet?

Det som starter som en komedie, blir etterhvert et relasjonsdrama som bringer tankene i retning en lettversjon av filmene John Cassavetes lagde om å være middelaldrende, gift og desperat på 1960- og 70-tallet (og som fikk en avlegger i Norge i form av Anja Breiens «Hustruer» i 1975). Med det forsvinner noe av den svarte moroa ut av den.

Men den enkle, fatale ideen som ligger til grunn for Arild Andresens film – en norsk nyinnspilling av Paolo Genoveses «Perfetto Sconosciuti» fra 2016, til norsk ved Lars Gudmestad – gir lenge ganske rike resultater, og mange kleine øyeblikk.

LYKKELIGE – SÅ LENGE DET VARER: Sata Khorami og Kyrre Hellum i «Full dekning».

Selv misforståelsene som oppstår, blant annet da brødrene Tor Anders og Vegard bytter telefon, fremprovoserer konflikter og krangler som har ligget og dirret under overflaten, latent og lenge.

Ensemble-pillet er veldig fint – alle skuespillerne får anledning til å skinne. Harrs Tor Anders viser seg å være en god, kald løgner. Og Khorami setter to streker under det strålende inntrykket hun ga i «Ingenting å le av» (2021).

Så kan man innvende at dramaene i filmens siste akt føles vel konstruerte. At tvisten til sist ikke sitter hundre prosent som den burde. At «Full dekning» ender opp som en bagatell. Den er i hvert fall en velspilt, underholdende og severdig bagatell.