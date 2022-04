GODE BUSSER: Joaquin Phoenix og Woody Norman i «C’mon C’mon».

Filmanmeldelse «C’mon C’mon»: Snill film for snille mennesker

Nesten i overkant sympatisk.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«C’mon C’mon»

USA. Tillatt for alle. Regi: Mike Mills

Med: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman

Ikke før har én svart hvit-film om skikkelig greie folk, «Belfast», stukket av med Oscar-statuetten i kategorien Beste originalmanus, før en ny er klar på kino. Undertegnede synes «C’mon C’mon» er et hakk bedre og redeligere enn det nevnte Kenneth Branagh-eposet. Selv om den ikke er en like god feelgood-film som, tja, «CODA».

Johnny (Joaquin Phoenix) jobber som intervjuer og programleder på en amerikansk mediebedrift av typen NPR (National Public Radio). Han blir sendt landet rundt for å snakke med amerikanske barn og ungdommer om hvordan det står til med troen deres – og tvilen – på fremtiden.

MAMMA ER OPPTATT I TELEFONEN: Gaby Hoffman i «C’mon C’mon».

Nå har han en liten privat krise på hånden. Eksmannen til søsteren Viv (Gaby Hoffman), som Johnny ikke har hatt kontakt med i året som er gått siden moren deres gikk bort, er blitt psykisk syk, og må snarest ha profesjonell hjelp. Viv må få ham innlagt. Kan Johnny, som er singel og barnløs, passe den ni år gamle sønn hennes, Jesse (Woody Norman), et par dager?

Det kan Johnny. Et par dager blir til et par uker. Jesse er et bedårende barn, med morbid fantasi og en hang til å spille klassisk musikk på øredøvende volum på lørdager. Onkel tar ham med på tur, først til New York og deretter til New Orleans.

«ET KAPITTEL TIL!»: Joaquin Phoenix og Woody Norman i «C’mon C’mon».

Klart det er spennende. Og klart at Johnny og Jesse skal lære hverandre å kjenne, bli skikkelig glade i hverandre og dessuten lære seg et og annet om livet, begge to.

Høres kjent og velbrukt ut? Joa. Men du kommer langt med sjarm og genuin velvilje, og «C’mon C’mon» har begge i bøtter og spann. Det er en film for store filosofiske spørsmål (hva gjør vi her, hva venter oss?) og små, hverdagslige dramaer:

Jesse går seg bort et par ganger. Jesse lurer på om pappa kommer til å bli frisk. Den lille gutten vender mikrofonen mot intervjueren («hvorfor er du ikke gift, onkel?»). Begge vokser på det de opplever.

HIGH FIVE: Woody Norman (til venstre) og Joaquin Phoenix i «C’mon C’mon».

«C’mon C’mon» brytes opp med gode sekvenser der Phoenix intervjuer ekte amerikanske barn, og er fint spilt av både de voksne og unge Norman. Phoenix har en sånn mage som menn i hans alder (47) som regel har, og har ikke glemt kunsten det er å spille helt normale, gode menn.

For det er normale folk denne filmen handler om. Vanlige velmenende mennesker med vanlige problemer; folk som gjør så godt de kan. Om den har en svakhet, og det har den vel, er det at regissør Mike Mills liksom utelukkende har øye for det edle, fine og snille i mennesket. Store som små.

Men hvorfor skal ikke også progressive, fornuftige mennesker kunne hygge seg med en progressiv, fornuftig «gråtefilm» en gang iblant? Her er den. Den er svært sympatisk.