HASTER: Kulturminister Anette Trettebergstuen blir nå sterkt oppfordret til å få fortgang i arbeidet med å få på plass en oppdatert insentivordning for norsk filmbrandsje.

Insentivordningen: − Har gått glipp av milliarder

Norsk filmbransje er nå svært utålmodig over manglende evaluering av filminsentivordningen og maner kulturminister Anette Trettebergstuen til å vise handlekraft.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

– Dette forventer vi at hun leverer på, og at hun griper muligheten nå som Norge er i vinden. I 2021 ble det satt i gang 0 prosjekter med ordningen, samtidig som en rekke prosjekter vraket Norge fordi potten var tom. Mens gresset gror, dør kua. Nå er det dags for å vise handlekraft, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

Holm viser til et større oppslag nylig i The Sunday Times som handler om at Norge for tiden er det heteste landet å spille inn storfilmer i.

Der artikkelen beskrives storstjerner som Tom Cruise, Daniel Craig, Scarlett Johansson og Rachel Weisz som «gumlende på brunost og kjottkaker på settet». Derfor mener Sigmund Elias Holm at det er på overtid å endre dagens insentivordning og minner om at Norge nå er det eneste landet som har søknadsfrist på en slik ordning.

En søknadsfrist som for støtte til utenlandske produksjoner i Norge gikk ut for litt over en uke siden. I praksis betyr dette oppdragstørke i 2022 for norske selskap som betjener det internasjonale film- og seriemarkedet, mener Holm.

– Vi ser i år igjen at det er mange prosjekter som ikke kan forholde seg til den særnorske søknadsfristen. Dagens innretning fungerer overhodet ikke, og vi har gått glipp av milliarder i eksportverdier de siste årene. Det har vi ikke råd til når regjeringen har satt som mål at norsk eksport utenom olje og gass skal øke med 50 prosent innen 2030. Film og seriebransjen er i vekst og kan bidra, det forventer vi at Trettebergstuen ser, sier han.

Filminsentivordningen fungerer kort fortalt alik at utenlandske produsenter gjennom dagens filminsentiv-ordning kan få refundert inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i Norge.

Det betyr at om en Hollywood-produksjon legger igjen 100 millioner kroner i Norge, kan de få 25 millioner kroner tilbake, mens AS Norge har «tjent» 75 millioner bare i ren valuta på innspillingen.

På denne måten har Norge lokket til seg innspillinger av storfilmer som «Mission:Impossible», «Downsizing» og «James Bond», for bare å nevne noen.

– Ordningen må være regelstyrt, med enkle og forutsigbare kriterier, og den må være tilgjengelig året rundt. Dette er en forutsetning for at vi skal ta del i det internasjonale markedet og få investeringer til Norge. Det tar tid å planlegge store film- og serieproduksjoner, påpeker Sigmund Elias Holm.

Et annet moment som Holm peker på som årsak til at det er på tide å handle, er en oversikt over de største Hollywood-filmene i 2021. Tre av filmene på Topp ti-listen - James Bond-filmen «No Time To Die», «Dune» og «Black Widow» - inneholder alle scener som er innspilt på Vestlandet. Etter Vestlandet er det London som har to filmer på topplisten som innspillingssted.

– Det er utrolig gøy å se at Norge og Vestlandet blir det mest brukte innspillingsstedet for verdens største filmer i 2021. Norsk bransje har gjort en kjempejobb med å få oss opp i denne ligaen. Og det er mot alle odds; ikke bare er vi en utpost sammenlignet med metropoler som LA, New York og London, vi har også en insentivordning som blekner i sammenligning, mener Sigmund Elias Holm.

VG vet at Norsk filminstitutt (NFI), som forvalter dagens ordning og som også styrer evalueringen av den, vil gå inn for å fjerne søknadsfristen og innføre en automatisering av søknadene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen, som i opposisjon kritiserte dagens ordning ved flere anledninger, sier nå - i posisjon - at de «jobber med saken» og at «det er foreløpig litt for tidlig å si noe om tidsperspektivet».

Hun er imidlertid ikke helt på linje med Vestnorsk filmkommisjon om at utløpet av søknadsfristen umiddelbart vil gi «oppdragstørke for norske selskap som betjener det internasjonale film- og seriemarkedet».

– Etter at fristen løper ut, gir NFI tilsagn om tilskudd, som så fører til økt aktivitet og nye oppdrag. Hovedutfordringa er nok heller at ordninga slik den er i dag innebærer at aktivitetsnivået går i bølger og ikke gir et jevnt og mer forutsigbart aktivitetsnivå, skriver Trettebergstuen i en epost.

Kulturministeren har tidligere uttalt at hun ønsker å legge insentivordningen under Næringsdepartementet istedenfor Kulturdepartementet. Hvilke muligheter ser hun for seg i dag at dette skjer?

– Produksjoner som mottar midler fra insentivordninga, kjøper varer og tjenester fra en rekke næringer, som transport, restaurant og catering, overnatting, bygg og anlegg, i tillegg til filmbransjen. Ordninga bidrar dermed til positive ringvirkninger for store deler av næringslivet. I flere land ligger tilsvarende ordninger under landets næringsdepartement eller finansdepartement, og jeg vil se på om dette også kan gjøres her, skriver Anette Trettebergstuen.