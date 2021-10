LIGNER: Kristen Stewart, her på et bilde fra filmen, er slående lik prinsesse Diana.

Kristen Stewart om prinsesse Diana: − Besatt av henne

Kristen Stewart (31) trollbinder kritikerne i rollen som prinsesse Diana i den nye filmen «Spencer».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Selv er den amerikanske skuespilleren bergtatt av den avdøde, britiske prinsessen.

– Jeg er besatt av henne, sier Stewart til Sky News.

31-åringen, som er kjent for å være tilbakeholden overfor pressen, innrømmer at hun kjenner seg igjen i presset Diana levde under, med tanke på invaderende fotografer og en hel verdens nysgjerrighet.

Stewart er likevel tydelig på at det likevel ikke er sammenlignbart.

– Hun var en gallionsfigur. Hennes jobb var på en måte å leve opp til det idealet. Jeg, derimot, får lov til å gjøre feil og ta valg. Heldigvis har ikke jeg et enormt stort ansvar for å være enten sånn eller sånn.

– Ikke er jeg dronning, og ikke er jeg prinsesse, sier Stewart, som forteller at hun ofte blir bedt om å ta stilling til moralske spørsmål.

– Men det er ikke min jobb å ha rett eller feil om ulike ting, og å lære opp andre.

Torsdag kastet «Twilight»-stjernen glans over førpremieren til «Spencer» i London. Der poserte hun på rød løper.

– Det er en glede for meg å bringe henne hjem, sier Stewart til Reuters om sin ikoniske rolleskikkelse.

PREMIERE: Kristen Stewart på førpremieren til «Spencer» i London torsdag.

Handlingen i «Spencer» strekker seg over tre dager og utspiller seg på Sandringham lott, tidlig på nittitallet.

Prinsesse Diana skal tilbringe nok en jul med kongefamilien – samtidig som ekteskapet med prins Charles er i ferd med å rakne fullstendig.

– Vi elsker henne så høyt og vil bare forstå henne, sier Stewart om Diana.

– Jeg håper alle andre elsker filmen like mye som vi elsker henne.

Se glimt fra filmen her:

Uansett er Stewart fornøyd med resultatet.

– Selv om alle andre skulle komme til å hate filmen, så ville det vært greit. Vi la alt vi hadde i dette og tilnærmet oss prosjektet med så mye kjærlighet.

Filmanmelderne som har fått sniktitt på filmen på ulike festivaler, er i hvert fall nokså unisone i hyllesten av Stewarts innsats. «Fortryllende», «fascinerende», «troverdig» og «mesterlig» er ord brukt i britiske medier.

Enkelte skriver at skuespilleren er en Oscar-nominasjon verdig.

«Spencer» er regissert av chilenske Pablo Larrain (45). Britiske Jack Farthing (35) spiller prins Charles.

Filmen settes opp på kino i Norge 7. januar.