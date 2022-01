GRENSE: «Spiral: From the Legacy of Saw» er en av 2021-filmene som fikk 18-årsgrense.

Tre kinofilmer fikk 18-årsgrense

Tre av fjorårets 244 kinofilmer fikk den strengeste aldersgrensen. Sist det skjedde var i 2017.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Det ble satt aldersgrense på flere filmer i 2021 enn i 2020. Men fortsatt er tallet på filmer færre enn i de vanlige årene før coronapandemien. Det melder Medietilsynet i en pressemelding.

– Vi satt aldersgrense på omtrent tyve prosent færre kinofilmer i fjor sammenlignet med 2019, som kan regnes som et normalår. I 2020 satt vi aldersgrenser på 170 kinofilmer, som var en nedgang på over 40 prosent fra 2019, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk avdeling i Medietilsynet i pressemeldingen.

Pandemien har satt en stopper for flere filmer, den nyeste «Spider-Man»-filmen «No Way Home» er en av dem som har fått utsatt premiere.

Det er Medietilsynet som har som ansvar å sette aldersgrenser på kinofilmer i Norge, de vurderte 244 filmer i løpet av fjoråret.

I 2021 fikk disse tre den høyeste aldersgrensen:

Spiral: From the Legacy of Saw

Halloween Kills

Bad Luck Banging or Loony Porn

Medietilsynet skriver at «Spiral: From the Legacy of Saw» fikk 18-årsgrense fordi den inneholder svært detaljerte og grove skildringer av tortur og drap. Som med film nummer to på listen er «angstskapende» scener og stemning med på å sette den høye aldersgrensen.

Medietilsynet skriver at «Halloween Kills» også inneholder «kyniske og blodige skildringer av drap».

«Bad Luck Banging or Loony Porn» er en satirefilm og fikk høy aldersgrense på grunn av «omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer».

Info Dette er aldersgrensene i Norge: A – tillatt for alle 6 år – tillatt for alle over seks år, eller alle yngre barn så lenge de er i følge med en voksen. 9 år – tillat for alle over ni år, eller barn ned til seks år så lenge de er i følge med en voksen. 12 år – tillatt for alle over tolv år, eller barn ned til ni år så lenge de er i følge med en voksen. 15 år – tillatt for alle over 15 år, eller barn ned til tolv år så lenge de er i følge med en voksen. 18 år – kun tillatt for voksne over 18 år – ingen unntak.

Kilde: Medietilsynet Vis mer

Det er ikke hvert år filmer får så høy aldersgrense. Sist gang en kinofilm i Norge fikk 18-årsgrense var i 2017, skriver Medietilsynet.

Da, som i 2021, fikk tre filmer 18-årsgrense: Det var «Raw», «The Belko Experiment» og «The Villainess».

Det er lovfestet at alle filmer, strømmetjenester og TV-kanaler som sendes og drives fra Norge skal ha en aldersgrense. Filmer som skal vises på kino vurderes av minst to filmsakkyndige, i en kinosal med samme lyd- og bildeopplevelse som publikum vil få når filmen vises, skriver Medietilsynet på sine nettsider.

Medietilsynet vurderer både innholdet og uttrykket i filmen når de setter aldersgrense.

– Aldersgrensen settes ut fra en vurdering av om innholdet kan være skadelig for barn og unge, sier Sekkelsten.