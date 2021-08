VIL STYRKE FILMBRANSJEN: Kulturminister Abid Q.Raja bevilger 8, 5 millioner kroner ekstra for å styrke en norsk filmbransje i medvind.

Lover 8,5 friske millioner til norsk film

Vel oppe fra sykesengen deler kulturminister Abid Q. Raja ut en ekstrabevilgning på 8,5 millioner kroner for å styrke norsk film ytterligere.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det skjer når han søndag kveld åpner filmfestivalen i Haugesund, der han så svært gjerne skulle ha deltatt. Men som de fleste nok har registrert, fikk statsråden et illebefinnende før helgen.

– De fant ikke helt ut hva det var, men de tror det var akutt krystallsyke. Nevrologen sa nei til å fly, så jeg har spilt inn åpningstalen på video hjemme fra stua på Ekeberg i Oslo, sier Raja som ikke har mistet humøret av sykehusoppholdet.

les også Norsk jubel i Cannes: – Denne prisen tilhører så mange

– Kona Nadia hadde til og med kjøpt tre kjoler til anledningen. Det er jammen dyrt å dra til Haugesund, humrer han.

Det er suksessen fra filmfestivalen i Cannes tidligere i sommer som er den direkte årsaken til at kulturministeren nå har funnet ekstramidler til norsk film. I Cannes kjempet Joakim Trier om selveste Gullpalmen med «Verdens verste menneske», Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller og Eskil Vogts «De uskyldige» var tatt ut til det prestisjetunge sideprogrammet Un Certain Regard.

Det er også Vogts «De uskyldige» som åpner hele filmfestivalen søndag kveld.

les også Jakob Oftebro vant Amanda-pris for Beste mannlige skuespiller: – Helt fantastisk

– Til tross for krevende produksjons- og markedsvilkår under pandemien har norsk film vist svært god utviklingstakt og produksjonsevne. Samtidig har Norsk Filminstitutt (NFI) gitt den viktige satsingen på mangfold i norsk film et ytterligere løft gjennom sin nye strategi frem mot 2025, forteller Abid Q. Raja.

Pengene fordeler seg slik, skisserer Raja:

4,5 millioner kroner til å styrke mangfold i norsk film i 2021. Tildelingen vil gå til å styrke den nye talentordningen NEO, men vil også eventuelt tiltrekke talenter som har annen bakgrunn enn klassisk filmutdanning.

2,5 millioner kroner til produsenter og andre rettighetshavere for å promotere norsk film i utlandet i 2021. Tildelingen gis som restmidler fra stimuleringsmidlene til kultur i forbindelse med Covid-19.

les også Renate Reinsve om Cannes-seieren: – Et mediekjør uten like

– I tillegg har jeg gitt NFI klarsignal til å delta og bidra økonomisk til et nytt internasjonalt fond for filmmangfold, gjennom en avsetning fra Filmfondet på 1,5 mill. kroner i året i perioden 2022–2024. Fondet er et samarbeid mellom internasjonale institutter, og skal bidra til finansiering av filmprosjekter der underrepresenterte grupper har sentrale posisjoner, forteller kulturministeren.