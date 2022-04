«GJENGEN»: Samantha Bond, Douglas Reith, Harry Hadden-Paton, Laura Carmichael, Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Penelope Wilton, Robert James Collier og Michael Fox – puh! – fra venstre, i «Downton Abbey: En ny æra».

Filmanmeldelse «Downton Abbey: En ny æra»: Gamle penger, nye tider

1920-tallet innhenter Downton. Afroamerikanere som spiller jazz! Levende billeder av vulgære mennesker på lerretet! Hva blir det neste?

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DRAMAKOMEDIE

«Downton Abbey: En ny æra» («Downton Abbey: A New Era»)

Storbritannia/USA. Tillatt for alle. Regi: Simon Curtis

Med: Michelle Dockery, Maggie Smith, Tuppence Middleton, Elizabeth McGovern, Dominic West, Laura Haddock, Hugh Dancy, Imelda Staunton

Julian Fellowes’ suppe blir stadig tynnere, i takt med at han har begynt å fordele ingrediensene mellom flere, men grunnleggende sett helt likeartede, prosjekter. TV-seriene «Belgravia» (2020) og «The Gilded Age» (2022) har begge vært mer av det samme. Det var den første «Downton Abbey»-filmen, fra 2019, også.

Det kommer derfor som en overraskelse at Fellowes med «Downton Abbey: En ny æra» går nye og sjokkerende avantgarde veier, i form av et beinhardt, skittenrealistisk, modernistisk drama med sjenerøse mengder bitter provokasjon, stump vold og grenseoverskridende sex på menyen.

«HVA ER DENNE ULYDEN?»: Penelope Wilton og Maggie Smith hører jazz for første gang i «Downton Abbey: En ny æra».

Neeeida! Nå tøyser jeg fælt, kjære leser. Sett ned tekoppen, stram korsettet og vit at «Downton Abbey: En ny æra» selvsagt er enda mer av akkurat det samme.

Om det i det hele tatt er noe som skiller denne «Downton Abbey»-en fra tidligere «Downton Abbey»-er – vel, så er det at denne er enda lettere i formen, liksom mer tøysete. «En ny æra» kan til tider minne om en britisk farse fra 1970-tallet, om enn sobrere og mindre stressende i formen.

Det handler om to ting. Det første er en villa i Sør-Frankrike som Violet Crawley (Maggie Smith) har arvet. Eieren var en mann hun tilbrakte noen dager med for 60 år siden, og som enkelte i Downton-husholdningen nå lurer på om hun kan ha hatt et ... skal vi si forpliktende forhold til.

FIN FROKOST I FRANKRIKE: Allen Leech, Nathalie Baye, Elizabeth McGovernm, Hugh Bonneville, Tuppence Middleton, Laura Carmichael, Jonathan Zuccäi, Jim Carter, Imelda Staunton og Harry Hadden-Paton (fra venstre) i «Downton Abbey: En ny æra».

En håndfull Downton-itter, deriblant Robert (Hugh Bonneville), Cora (Elizabeth McGovern), Tom (Allen Leech) og Lucy (Tuppence Middleton) reiser over for å sjekke ut eiendommen. Der får de blant annet oppleve en jazzkonsert, hvori en svart mann spiller saksofon og kvinnene får svingt på flapper-kjolene sine. Det amerikanske århundret er ubønnhørlig i gang.

Butler Carson (Jim Carter) er med på lasset. Han er, som inngrodde briter flest, svært skeptisk til den (mye bedre) franske maten og det (mye bedre) franske været.«De er veldig franske, disse franskmennene», murrer han, kokett utilfreds.

Det andre det handler om, er at det skal foregå en filminnspilling på Downton-godset. Ja, du leste riktig: Lady Mary (Michelle Dockery) har faktisk gitt sin velsignelse til dette. Downton trenger sårt mer penger på oppussings-budsjettet. Ergo åpner hun dørene for en gjeng fra British Lion Films som vil bruke Downton som en kulisse for en film om romantikk og pengespill.

VAKKER OG VULGÆR: Laura Haddock og Michael Fox i «Downton Abbey: En ny æra».

Skuespillerne – Guy Dexter (Dominic West), Myrna Dalgliesh (Laura Haddock) – og regissøren, Jack Barber (Hugh Dancy) arriverer, og setter selvsagt alt på hodet. Tjenerskapet svermer. Guy er så kjekk! Myrna er bare så vakker! Synd hun er så uforskammet også. Men det er klart: Hun er filmstjerne og de er tjenere, og slik er verden. Det gjelder å kjenne sin plass i Julian Fellowes’ univers.

I dette plottet henter Fellowes friskt fra «Singin’ In The Rain» (1952). Ja, og litt fra Coen-brødrenes «Hail, Ceasar!» (2016) – som vel imidlertid er så (post-) moderne at Fellowes neppe har sett den.

GOOOD STEMNING: Allen Leech og Tuppence Middleton i «Downton Abbey: En ny æra».

Myrna har klart seg bra i stumfilmæraen. Men nå som lydfilmen er på vei inn, er hun i trøbbel. Myrna har nemlig en særdeles vulgær arbeiderklasse-aksent! Isj, isj og tsk, tsk. Også på dette feltet kan Lady Mary hjelpe, skal det vise seg.

Alt går innmari bra til slutt (med mulig unntak av én ting, litt avhengig av hvordan man ser på dette med livets gang). Alle er venner når filmen er slutt, og alle viser seg fra sin mest liberale, forståelsesfulle side.

«Downton Abbey: En ny æra» er Barne-TV for (godt) voksne, på kino. Men dedikerte fans vil spise det opp – denne gangen også.